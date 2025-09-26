TotalEnergies et Cognite, leader de l'intelligence artificielle industrielle, annoncent une nouvelle phase de leur partenariat.
Cet accord prévoit le déploiement, sur trois ans, de la plateforme de données industrielles et d'IA de Cognite sur l'ensemble des actifs amonts opérés par TotalEnergies dans le monde.
Il couvrira toute la chaîne de valeur, du forage jusqu'à la production. L'objectif est d'exploiter le potentiel des données de TotalEnergies pour améliorer la performance industrielle de ses sites.
Ce partenariat permettra à la Compagnie d'accéder à davantage de données industrielles pour améliorer plus rapidement la précision des analyses et réduire le délai d'adoption des applications.
Il permettra également la visualisation dynamique des actifs pour renforcer la prise de décision tout au long du cycle de vie de production et surveiller les équipements critiques pour la production et la sécurité opérationnelle.
'?En créant une base de données unifiée à l'échelle mondiale et compatible avec l'IA, nous créons les conditions permettant d'accélérer les solutions pilotées par l'IA, qui amélioreront significativement la sécurité ainsi que les performances opérationnelles et environnementales de TotalEnergies.?' a déclaré Namita Shah, directrice générale OneTech chez TotalEnergies.
TotalEnergies SE figure parmi les 1ers groupes pétroliers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et chimie (43,6%) : raffinage de produits pétroliers (exploitation, à fin 2024, de 16 raffineries dans le monde) et fabrication de produits chimiques de base (oléfines, aromatiques, polyéthylènes, fertilisants, etc.) et de spécialités (caoutchouc, résines, adhésifs, etc.). En outre, le groupe mène des activités de négoce et de transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers ;
- distribution de produits pétroliers (38,8%) : exploitation, à fin 2024, de 13 148 stations-service dans le monde ;
- génération d'électricité (10,3%) : à partir de centrales à gaz à cycle combiné et d'énergies renouvelables ;
- production, négoce, transport et distribution de gaz (4,6%) : notamment gaz naturel liquéfié (39,8 millions de tonnes vendus en 2024), gaz naturel, biogaz, hydrogène, gaz de pétrole liquéfié, etc.
- exploration et production d'hydrocarbures (2,6%) : 2,4 millions de barils équivalent pétrole produits par jour en 2024 ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (23%), Europe (41,5%), Afrique (10,2%), Amérique du Nord (8,4%) et autres (16,9%).
