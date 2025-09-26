TotalEnergies signe un nouveau partenariat avec Cognite dans l'IA

TotalEnergies et Cognite, leader de l'intelligence artificielle industrielle, annoncent une nouvelle phase de leur partenariat.



Cet accord prévoit le déploiement, sur trois ans, de la plateforme de données industrielles et d'IA de Cognite sur l'ensemble des actifs amonts opérés par TotalEnergies dans le monde.



Il couvrira toute la chaîne de valeur, du forage jusqu'à la production. L'objectif est d'exploiter le potentiel des données de TotalEnergies pour améliorer la performance industrielle de ses sites.



Ce partenariat permettra à la Compagnie d'accéder à davantage de données industrielles pour améliorer plus rapidement la précision des analyses et réduire le délai d'adoption des applications.



Il permettra également la visualisation dynamique des actifs pour renforcer la prise de décision tout au long du cycle de vie de production et surveiller les équipements critiques pour la production et la sécurité opérationnelle.



'?En créant une base de données unifiée à l'échelle mondiale et compatible avec l'IA, nous créons les conditions permettant d'accélérer les solutions pilotées par l'IA, qui amélioreront significativement la sécurité ainsi que les performances opérationnelles et environnementales de TotalEnergies.?' a déclaré Namita Shah, directrice générale OneTech chez TotalEnergies.

