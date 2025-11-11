Honeywell fait part d'un projet pilote en cours, par lequel il fournit son assistant aux opérations Experion alimenté par l'IA à la raffinerie de Port Arthur de TotalEnergies, au sud-est du Texas, en collaboration avec le groupe énergétique français.
'L'initiative vise à soutenir et à donner aux opérateurs les moyens de prendre des décisions éclairées en temps opportun, tout en offrant la possibilité d'améliorer l'autonomie opérationnelle', explique le groupe industriel américain.
Un premier pilote d'Experion Operations Assistant, mis en place au sein de l'unité de cokéfaction retardée du site, a réussi à prévoir cinq événements potentiels, ce qui a permis de minimiser les temps d'arrêt et de réduire les émissions dues au torchage.
'Les prédictions ont été faites en moyenne 12 minutes à l'avance d'un incident d'alarme, ce qui a permis aux opérateurs de mettre rapidement en oeuvre des actions correctives avant un événement', précise Honeywell.
TotalEnergies SE figure parmi les 1ers groupes pétroliers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et chimie (43,6%) : raffinage de produits pétroliers (exploitation, à fin 2024, de 16 raffineries dans le monde) et fabrication de produits chimiques de base (oléfines, aromatiques, polyéthylènes, fertilisants, etc.) et de spécialités (caoutchouc, résines, adhésifs, etc.). En outre, le groupe mène des activités de négoce et de transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers ;
- distribution de produits pétroliers (38,8%) : exploitation, à fin 2024, de 13 148 stations-service dans le monde ;
- génération d'électricité (10,3%) : à partir de centrales à gaz à cycle combiné et d'énergies renouvelables ;
- production, négoce, transport et distribution de gaz (4,6%) : notamment gaz naturel liquéfié (39,8 millions de tonnes vendus en 2024), gaz naturel, biogaz, hydrogène, gaz de pétrole liquéfié, etc.
- exploration et production d'hydrocarbures (2,6%) : 2,4 millions de barils équivalent pétrole produits par jour en 2024 ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (23%), Europe (41,5%), Afrique (10,2%), Amérique du Nord (8,4%) et autres (16,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.