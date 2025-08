TotalEnergies : une nouvelle génération de lubrifiants lancée en Inde

TotalEnergies a annoncé mercredi le lancement en Inde d'une nouvelle gamme de lubrifiants conformes aux dernières normes de performances imposées aux producteurs d'huiles pour moteur.



Dans un communiqué, le groupe pétrolier français indique que la ligne Quartz répond aux standards API SQ et ILSAC GF-7 respectivement établies par l'American Petroleum Institute (API) et l'International Lubricants Standardization and Approval Committee (ILSAC).



Total indique que ces huiles 'premium' ont été spécialement conçues afin de répondre aux exigences des moteurs modernes, y compris les moteurs turbo et ceux à injection directe d'essence (GDI), avec une formulation leur permettant de résister à des pressions et des températures élevées, tout en restant compatibles avec les moteurs plus anciens.



A la clé, selon le groupe, ne protection renforcée contre l'allumage prématuré à basse vitesse (LSPI), une efficacité améliorée de 40 % tout au long de l'intervalle de vidange, une usure de la chaîne de distribution réduite de 20, et des pistons 7% plus propres.



Ils permettent par ailleurs une économie de carburant de l'ordre de 16% en comparaison des standards précédents, souligne TotalEnergies.