TotalEnergies va engager 100 millions de dollars auprès de Climate Investment

TotalEnergies a annoncé vouloir engager 100 millions de dollars auprès de Climate Investment au bénéfice des signataires de l'OGDC (Charte pour la décarbonation de l'industrie pétrolière et gazière).



Cette annonce a été faite à l'occasion de la Conférence des Nations unies sur le climat (COP30), qui se déroule actuellement au Brésil.



TotalEnergies, membre de l'OGCI (Oil & Gas Climate Initiative) et de l'OGDC va réaliser cet investisement auprès du fonds ' Venture Strategy ' de CI, qui soutient des technologies de réduction des émissions sur l'ensemble de la chaîne de valeur du pétrole et du gaz.



Lancée en tant qu'initiative de l'OGCI en 2015, CI a déployé plusieurs centaines de millions de dollars à travers 46 projets en phase de démarrage ou de croissance dans la détection et la réduction des émissions de méthane, le captage du carbone et l'efficacité énergétique.



L'impact cumulé de réduction des émissions du portefeuille atteint 133 MtCO2e depuis 2019.



'L'engagement de TotalEnergies aux côtés de Climate Investment vise à déployer plus largement des solutions éprouvées au bénéfice de la communauté OGDC. Grâce à cela, nous avançons en tant qu'industrie unie - en soutenant des innovations qui réduisent les émissions sur site - et en permettant à d'autres opérateurs de les adopter rapidement, a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.