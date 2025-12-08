TotalEnergies indique avoir signé un accord pour fusionner ses activités amont au Royaume-Uni avec NEO NEXT Energy Limited, opération qui ferait du groupe français l'actionnaire principal de la nouvelle entité élargie NEO NEXT, qui sera renommée NEO NEXT+.
Après la finalisation de la transaction, soumise aux conditions habituelles (dont l'approbation du régulateur) et attendue durant le 1er semestre 2026, NEO NEXT+ sera codétenue par TotalEnergies (47,5%), HitecVision (28,875%) et Repsol UK (23,625%).
Elle regroupera notamment les intérêts de NEO Energy, Repsol UK et TotalEnergies dans le complexe Elgin/Franklin ainsi que leurs intérêts respectifs dans les champs Penguins, Mariner, Shearwater, Culzean, Alwyn North et Dunbar.
Avec TotalEnergies comme principal actionnaire, NEO NEXT+ deviendra le plus grand producteur indépendant de pétrole et de gaz au Royaume-Uni, avec une production supérieure à 250 000 barils équivalent pétrole par jour en 2026.
"L'entreprise sera idéalement positionnée pour maximiser la valeur de son portefeuille, générer une rentabilité élevée et garantir un avenir durable et résilient à long terme pour ses activités oil & gas", ajoute le groupe.
TotalEnergies SE figure parmi les 1ers groupes pétroliers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et chimie (43,6%) : raffinage de produits pétroliers (exploitation, à fin 2024, de 16 raffineries dans le monde) et fabrication de produits chimiques de base (oléfines, aromatiques, polyéthylènes, fertilisants, etc.) et de spécialités (caoutchouc, résines, adhésifs, etc.). En outre, le groupe mène des activités de négoce et de transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers ;
- distribution de produits pétroliers (38,8%) : exploitation, à fin 2024, de 13 148 stations-service dans le monde ;
- génération d'électricité (10,3%) : à partir de centrales à gaz à cycle combiné et d'énergies renouvelables ;
- production, négoce, transport et distribution de gaz (4,6%) : notamment gaz naturel liquéfié (39,8 millions de tonnes vendus en 2024), gaz naturel, biogaz, hydrogène, gaz de pétrole liquéfié, etc.
- exploration et production d'hydrocarbures (2,6%) : 2,4 millions de barils équivalent pétrole produits par jour en 2024 ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (23%), Europe (41,5%), Afrique (10,2%), Amérique du Nord (8,4%) et autres (16,9%).
