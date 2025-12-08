TotalEnergies indique avoir signé un accord pour fusionner ses activités amont au Royaume-Uni avec NEO NEXT Energy Limited, opération qui ferait du groupe français l'actionnaire principal de la nouvelle entité élargie NEO NEXT, qui sera renommée NEO NEXT+.

Après la finalisation de la transaction, soumise aux conditions habituelles (dont l'approbation du régulateur) et attendue durant le 1er semestre 2026, NEO NEXT+ sera codétenue par TotalEnergies (47,5%), HitecVision (28,875%) et Repsol UK (23,625%).

Elle regroupera notamment les intérêts de NEO Energy, Repsol UK et TotalEnergies dans le complexe Elgin/Franklin ainsi que leurs intérêts respectifs dans les champs Penguins, Mariner, Shearwater, Culzean, Alwyn North et Dunbar.

Avec TotalEnergies comme principal actionnaire, NEO NEXT+ deviendra le plus grand producteur indépendant de pétrole et de gaz au Royaume-Uni, avec une production supérieure à 250 000 barils équivalent pétrole par jour en 2026.

"L'entreprise sera idéalement positionnée pour maximiser la valeur de son portefeuille, générer une rentabilité élevée et garantir un avenir durable et résilient à long terme pour ses activités oil & gas", ajoute le groupe.