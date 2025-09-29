TotalEnergies indique avoir signé un accord avec un fond assurance géré par la société d'investissement KKR pour la vente de 50% d'un portefeuille d'actifs solaires de 1,4 GW en Amérique du Nord, opération qui valorise l'ensemble à 1,25 milliard de dollars.

Grâce à ces opérations et au refinancement bancaire en cours de finalisation, le groupe énergétique français recevra un total de 950 MUSD au closing.

La transaction porte sur 6 centrales solaires représentant une capacité totale de 1,3 GW, ainsi que 41 installations de production pour les clients B2B totalisant 140 MW, principalement aux Etats-Unis. L'électricité produite a déjà été vendue ou sera commercialisée par TotalEnergies.

TotalEnergies conservera une participation de 50% dans ces actifs qu'elle continuera d'opérer après le closing de la transaction, soumise aux conditions habituelles.