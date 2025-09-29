TotalEnergies indique avoir signé un accord avec un fond assurance géré par la société d'investissement KKR pour la vente de 50% d'un portefeuille d'actifs solaires de 1,4 GW en Amérique du Nord, opération qui valorise l'ensemble à 1,25 milliard de dollars.
Grâce à ces opérations et au refinancement bancaire en cours de finalisation, le groupe énergétique français recevra un total de 950 MUSD au closing.
La transaction porte sur 6 centrales solaires représentant une capacité totale de 1,3 GW, ainsi que 41 installations de production pour les clients B2B totalisant 140 MW, principalement aux Etats-Unis. L'électricité produite a déjà été vendue ou sera commercialisée par TotalEnergies.
TotalEnergies conservera une participation de 50% dans ces actifs qu'elle continuera d'opérer après le closing de la transaction, soumise aux conditions habituelles.
TotalEnergies SE figure parmi les 1ers groupes pétroliers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et chimie (43,6%) : raffinage de produits pétroliers (exploitation, à fin 2024, de 16 raffineries dans le monde) et fabrication de produits chimiques de base (oléfines, aromatiques, polyéthylènes, fertilisants, etc.) et de spécialités (caoutchouc, résines, adhésifs, etc.). En outre, le groupe mène des activités de négoce et de transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers ;
- distribution de produits pétroliers (38,8%) : exploitation, à fin 2024, de 13 148 stations-service dans le monde ;
- génération d'électricité (10,3%) : à partir de centrales à gaz à cycle combiné et d'énergies renouvelables ;
- production, négoce, transport et distribution de gaz (4,6%) : notamment gaz naturel liquéfié (39,8 millions de tonnes vendus en 2024), gaz naturel, biogaz, hydrogène, gaz de pétrole liquéfié, etc.
- exploration et production d'hydrocarbures (2,6%) : 2,4 millions de barils équivalent pétrole produits par jour en 2024 ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (23%), Europe (41,5%), Afrique (10,2%), Amérique du Nord (8,4%) et autres (16,9%).
