Touax annonce un nouveau financement

Le spécialiste de la location d'actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) a renouvelé les lignes de financement d'actifs de sa division Conteneurs pour un montant de 115 millions de dollars.

L'opération va permettre le refinancement du portefeuille d'actifs existant de Touax Container Asset Financing Ltd sur une durée de 4 ans, ainsi que le financement des nouveaux investissements de la division (achat de matériels pour leur mise en location, activité de négoce). Une option d'accordéon supplémentaire de 20 millions de dollars a également été prévue afin d'accompagner la croissance.



Le communiqué précise que ce financement place Touax dans une bonne position pour saisir de nouvelles opportunités de développement.