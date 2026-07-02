L'opération va permettre le refinancement du portefeuille d'actifs existant de Touax Container Asset Financing Ltd sur une durée de 4 ans, ainsi que le financement des nouveaux investissements de la division (achat de matériels pour leur mise en location, activité de négoce). Une option d'accordéon supplémentaire de 20 millions de dollars a également été prévue afin d'accompagner la croissance.

Le communiqué précise que ce financement place Touax dans une bonne position pour saisir de nouvelles opportunités de développement.