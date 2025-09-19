Touax progresse en Bourse après des résultats semestriels en hausse

Touax gagne un peu de terrain ce vendredi à la Bourse de Paris après avoir présenté hier soir des résultats semestriels en hausse dans un climat économique que le groupe estime marqué par de multiples incertitudes.



Le groupe français, spécialisé dans la location de conteneurs, de barges fluviales et de wagons, a fait état d'un accroissement de son volume d'affaires, avec des produits retraités des activités qui se sont élevés à 83,7 millions d'euros, soit une augmentation de 4% par rapport au 30 juin 2024.



A devise et périmètre constants, la croissance de l'activité atteint 4,8%.



Dans son communiqué, Touax indique que le chiffre d'affaires locatif a diminué de 6,9% sur le semestre, principalement sur la division wagons de fret, un repli qui a toutefois été plus que compensé par la vigueur de ses prestations annexes et de ventes de matériels détenus en propre.



Au niveau du compte de résultat, l'Ebitda opérationnel atteint 30,5 millions d'euros, en hausse 1,7%.



Le bénéfice net part du groupe s'est élevé à 2,5 millions d'euros, en baisse de 1,3 million d'euros comparé au 1er semestre 2024.



S'agissant de l'avenir, le groupe évoque des perspectives contrastées à court terme, entre faible croissance du fret ferroviaire en Europe, incertitudes géopolitiques et tensions sur le commerce mondial.



Mais à moyen et long terme, Touax met en évidence une tendance 'porteuse' sous l'effet des grands projets d'infrastructures, des impératifs de durabilité, le développement de la logistique verte et l'attrait croissant pour la flexibilité offerte par la location.



Suite à ces annonces, l'action avançait de 0,8% vendredi en fin de matinée.