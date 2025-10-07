Le géant américain de la bière, du vin et des spiritueux traverse une période difficile. Avant la publication de ses résultats du deuxième trimestre, le marché redoutait une nouvelle révision à la baisse des prévisions. Finalement, le groupe a maintenu ses objectifs mais sans apporter des nouvelles rassurantes. Le soulagement est de courte durée.

La situation reste préoccupante. En un an, le titre de la société qui exploite la marque Corona aux États-Unis a été divisé par deux. L’entreprise réalise l’essentiel de son chiffre d’affaires sur le marché américain où sa clientèle, très majoritairement hispanique, souffre des effets de la politique migratoire de Donald Trump depuis sa réélection.

La demande ne cesse de baisser mois après mois. Mais le contexte est difficile pour l’ensemble du secteur. Aux États-Unis, Molson Coors et Brown-Forman (Jack Daniel’s) connaissent eux aussi des problématiques similaires tandis qu’en Europe, Rémy Cointreau, Pernod Ricard, Diageo, Carlsberg ou encore AB InBev naviguent à vue et sans véritables perspectives. Après la pandémie, les distributeurs se sont retrouvés avec des stocks pléthoriques, la hausse des prix a pesé sur la consommation et les coûts des intrants ont fortement progressé. Les ménages, eux, serrent la ceinture et se délestent des dépenses non essentielles.

La politique commerciale américaine n’arrange pas les choses. Les produits de la marque Corona sont essentiellement produits au Mexique. Par conséquent, l’instauration par l’administration Trump de droits de douane de 50% sur les canettes en aluminium et de 25% sur la bière importée frappe de plein fouet la société. La bière représente 82% des ventes totales, l’impact est donc considérable.

Dans ce contexte de faible visibilité, les perspectives sont maigres. Les analystes ont revu à la baisse leurs anticipations de bénéfices par action et la direction du groupe s’est montrée prudente quant à la reprise du dynamisme commercial. En juillet, les équipes du courtier Needham soulignaient que la valorisation, inférieure à ses moyennes historiques, offrait un profil risque/rendement intéressant. A l’heure actuelle, peu d’éléments peuvent justifier un retour sur le titre.

Malgré un léger rebond Constellation Brands reste englué dans le ventre mou sectoriel, avec des multiples de valorisation proches de 10 fois les profits.

Constellation Brands, en rouge, est dans le ventre mou du secteur (source : Zonebourse)