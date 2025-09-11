Le spécialiste américain des drones, munitions rôdeuses et systèmes de guerre électronique, entre autres, entame fort sa nouvelle année fiscale.

Les résultats du premier semestre de son exercice comptable 2026, publiés avant-hier, confortent sa stratégie de croissance. AeroVironment devrait en effet atteindre 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires cette année, et au moins 300 millions de dollars de profit d'exploitation avant investissements, ou EBITDA.

Ce sera donc un grand pas en avant pour le groupe basé en Virginie, qui réalisait sur l'exercice comptable 2025 un chiffre d'affaires de 821 millions de dollars, et un EBITDA de 146 millions.

Le portefeuille d’activités de d'AeroVironment, pionnier en matière de drones et de systèmes téléguidés, est idéalement positionné pour répondre au nouveau cahier des charges du Pentagone. La guerre en Ukraine a bien sûr encore accéléré davantage cette tendance.

D'autres importantes opportunités de croissance ont été identifiées dans le cyber et le spatial - deux marchés adressables aux volumes beaucoup plus importants que les systèmes de drones.

C'est justement cette ambition qui motiva l'acquisition de BlueHalo en novembre 2024, au terme d’une transaction à 4,1 milliards de dollars intégralement financée en actions AeroVironment - à un moment où la valorisation de ce dernier atteignait x40 l'EBITDA.

Le montant de la transaction représentait un multiple de quatre fois le chiffre d'affaires de BlueHalo. Bien que ces données ne soient pas publiques, les analystes de Zonebourse estiment aussi qu'il correspondait à un multiple de x40 l'EBITDA.

Ces jours-ci, AeroVironment est lui-même valorisé à x6 son chiffre d'affaires attendu sur les douze prochains mois, et aux alentours de x40 son EBITDA. Les chiffres concordent.

Il faut cependant signaler qu'à cinq reprises sur la dernière décennie, ce plafond de valorisation a été immédiatement sanctionné par le marché, qui a ramené la valeur d'entreprise vers un plancher de x20 EBITDA - avec plusieurs épisodes où elle s’enfonçait à x15 l'EBITDA.

AeroVironment a triplé son chiffre d'affaires et son profit avant éléments spéciaux sur la dernière décennie. En croissance aiguë depuis le début de la guerre en Ukraine, il ne génère plus de cash flow libre, pression sur le besoin en fonds de roulement obligent ; mais il garnit à fond son carnet de commandes.

Le premier actionnaire du groupe, Arlington Capital Partners, à la manœuvre derrière le rapprochement entre AeroVironment et BlueHalo, contrôle toujours un quart du capital.