Tous les agrégats financiers de Sanofi en hausse au premier trimestre

Le laboratoire pharmaceutique français a connu un bon début d'année, marqué par des revenus en hausse de 6,2%, à 10,509 milliards d'euros, un résultat opérationnel des activités en progression de 2,2%, à 2,967 milliards d'euros, un résultat net des activités qui a augmenté de 2,4%, à 2,264 milliards d'euros, et enfin un bénéfice net par action qui s'est apprécié de 5%, à 1,88 euro.

A taux de change constants, ces agrégats financiers affichent tous des hausses à deux chiffres: +13,6% pour le chiffre d'affaires, +10,9% pour le résultat opérationnel des activités, +11,1% pour le résultat net des activités et +14% pour le bénéfice net par action des activités.



En ce qui concerne les zones géographiques, les Etats-Unis ont été le principal moteur sur les trois premiers mois de l'année avec des ventes en hausse de 26,2%, à 5,289 milliards d'euros, à taux de change constants, en Europe, elles ont augmenté de 5,9%, à 2,163 milliards d'euros, alors que dans le Reste du monde, elles sont quasi-stables à +0,2%, à 3,057 milliards d'euros, pénalisées par un repli de 2,1%, à 649 millions d'euros, en Chine.



Du côté des produits, Sanofi a indiqué que les ventes des nouveaux lancements Pharma avaient progressé de 49,6%, à 1,2 milliard d'euros, principalement portées par Ayvakit, ALTUVIIIO et Sarclisa. Pour le traitement phare du groupe, le Dupixent, les ventes ont bondi de 30,8%, à 4,2 milliards d'euros, elles représentent à elles seules près de 40% des ventes totales du groupe.



Enfin, les perspectives ont été confirmées pour l'ensemble de l'exercice : à taux de change constants, le chiffre d'affaires devrait enregistrer une progression dans le haut de la fourchette à un chiffre, le bénéfice net par action des activités devrait connaître une croissance légèrement supérieur à celles des ventes, générant une croissance rentable.