Tous les agrégats financiers de Sanofi en hausse au premier trimestre
Le laboratoire pharmaceutique français a connu un bon début d'année, marqué par des revenus en hausse de 6,2%, à 10,509 milliards d'euros, un résultat opérationnel des activités en progression de 2,2%, à 2,967 milliards d'euros, un résultat net des activités qui a augmenté de 2,4%, à 2,264 milliards d'euros, et enfin un bénéfice net par action qui s'est apprécié de 5%, à 1,88 euro.
A taux de change constants, ces agrégats financiers affichent tous des hausses à deux chiffres: +13,6% pour le chiffre d'affaires, +10,9% pour le résultat opérationnel des activités, +11,1% pour le résultat net des activités et +14% pour le bénéfice net par action des activités.
En ce qui concerne les zones géographiques, les Etats-Unis ont été le principal moteur sur les trois premiers mois de l'année avec des ventes en hausse de 26,2%, à 5,289 milliards d'euros, à taux de change constants, en Europe, elles ont augmenté de 5,9%, à 2,163 milliards d'euros, alors que dans le Reste du monde, elles sont quasi-stables à +0,2%, à 3,057 milliards d'euros, pénalisées par un repli de 2,1%, à 649 millions d'euros, en Chine.
Du côté des produits, Sanofi a indiqué que les ventes des nouveaux lancements Pharma avaient progressé de 49,6%, à 1,2 milliard d'euros, principalement portées par Ayvakit, ALTUVIIIO et Sarclisa. Pour le traitement phare du groupe, le Dupixent, les ventes ont bondi de 30,8%, à 4,2 milliards d'euros, elles représentent à elles seules près de 40% des ventes totales du groupe.
Enfin, les perspectives ont été confirmées pour l'ensemble de l'exercice : à taux de change constants, le chiffre d'affaires devrait enregistrer une progression dans le haut de la fourchette à un chiffre, le bénéfice net par action des activités devrait connaître une croissance légèrement supérieur à celles des ventes, générant une croissance rentable.
Sanofi est le 1er groupe pharmaceutique européen. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (81,8%) : médicaments de prescription destinés au traitement du sclérose en plaques, des maladies neurologiques, des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies rares, des cancers et des maladies hématologiques rares ;
- vaccins humains (18,2%) : vaccins pédiatriques, vaccins contre la grippe, la méningite et la poliomyélite, vaccins de rappel et vaccins destinés aux voyageurs et aux zones endémiques.
A fin 2025, le groupe dispose de 37 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (3,9%), Europe (17,1%), Etats-Unis (50,8%), Chine (6%) et autres (22,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.