Les marchés financiers ont retenu leur souffle toute la semaine dans l'attente de l'événement majeur du jour : le discours de Jerome Powell au symposium de Jackson Hole. Cette grande messe annuelle des banquiers centraux est habituellement scrutée avec attention par les financiers à la recherche d'indices sur la future orientation de la politique monétaire de la Fed. En résumé, les conclusions que l'on tirera de son discours façonneront très probablement l'issue de la séance du jour. Rendez-vous à 16h00, heure de Paris, pour en savoir plus.

En attendant, les indices temporisent dans une sorte de torpeur aoûtienne. En Europe, les investisseurs privés de vacances ont pu analyser et digérer les contours de l'accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis, qui ne tournent pas vraiment en faveur du vieux-continent. L'accord prévoit un tarif de 15% sur la plupart des exportations européennes vers les États-Unis, englobant des secteurs comme l'automobile, les produits pharmaceutiques ou encore les semi-conducteurs et n'inclut pas encore de dérogations à des secteurs spécifiques comme celui des vins et des spiritueux. Ce n'est donc pas terrible pour les exportateurs européens (et pour les consommateurs américains mais cela est une autre histoire), ce qui explique la méforme de Paris hier par rapport aux autres places européennes. Le CAC40 a reculé de 0,44%, lesté LVMH et Pernod Ricard. Ailleurs, le DAX de Francfort a terminé sur un score pratiquement nul tandis que le FTSE 100 à Londres a grappillé 0,20%. De l'autre côté de l'Atlantique, Wall Street a également connu une journée morose. La séquence baissière se poursuit, le S&P500 a enchainé une cinquième séance de baisse consécutive. Le S&P500 a lâché 0,40%. Le Nasdaq, riche en valeurs technologiques et véritable baromètre de l'appétit pour le risque, a perdu 0,46%.

Les marchés naviguent donc en eaux troubles, d'autant plus que les dernières données économiques brouillent les pistes. Côté pile, le marché de l'emploi aux Etats-Unis montre des signes de faiblesse tandis que côté face, les indicateurs PMI poursuivent leur expansion en août, à la fois dans les services et le secteur manufacturier. Dans ce cadre, les financiers doivent-ils se concentrer sur la résilience économique indiquée par les indices PMI ou bien s'inquiéter des signaux de faiblesse émanant du marché du travail ? Ce dilemme place les investisseurs dans une position délicate et les incitent à la prudence. La bonne dynamique des PMI aux Etats-Unis a un peu dégarni le camp des défenseurs d'une baisse des taux de la Fed de 25 points de base en septembre, mais pas suffisamment pour annuler le scénario central de l'assouplissement de la politique monétaire de la Fed. Les paris sont toujours nettement en faveur de ce scénario : la probabilité d'une baisse des taux se situe à 70% selon l'outil FedWatch du CME contre 82% hier matin.

Le discours de Jerome Powell aujourd'hui est donc attendu avec impatience. Lui-aussi est dans une position délicate pour ne pas dire inconfortable. Bien que la pression politique soit forte pour stimuler l'économie, les craintes d'une inflation persistante compliquent les décisions monétaires. Un ton "dovish", c'est-à-dire accommodant, pourrait rassurer les marchés, même s'il est peu probable que Jerome Powell fasse des annonces drastiques. La banque centrale américaine a désormais l'habitude de maintenir une approche "dépendante des données", une approche qui incite à la prudence avant de prendre toute décision de politique monétaire.

En Asie Pacifique, le Nikkei japonais reste stable en fin de parcours tandis que l'indice élargi, le Topix, progresse d'environ 0,40%. A Hong Kong, le Hang Seng progresse timidement et s'adjuge 0,34%. Ailleurs, le Kospi coréen signe un rebond de 0,90%, l'ASX australien perd du terrain, tout comme le Nifty indien. Les indicateurs avancés européens laissent présager une ouverture hésitante.

Air Liquide signe un accord en vue d'acquérir le groupe sud-coréen DIG Airgas pour 2,85 milliards d'euros.

Schneider Electric finalise l'acquisition de WattB.

Hermès inaugure une nouvelle boutique relocalisée en Corée du Sud.

Meta va dépenser plus de 10 milliards chez Google en services de cloud.

Le PDG de Nvidia est à Taipei pour rencontrer TSMC.

Boeing est sur le point de conclure un accord avec la Chine pour jusqu'à 500 avions selon Bloomberg.

Johnson & Johnson investit 2 milliards de dollars pour renforcer la production aux États-Unis face à la menace de droits de douane sur les médicaments.

Blackstone va acquérir Shermco pour environ 1,6 milliard de dollars.

Tesla augmente le prix du Cybertruck Cyberbeast de 15 000 USD aux États-Unis.

