Si vous avez lu suffisamment d'articles sur une potentielle bulle dans l'intelligence artificielle, celui-ci tentera de faire office de contrepoids. Une étude assez unique en son genre vient de prouver les gains en productivité pour les entreprises qui utilisent l'IA générative.

Loin de l’obsession des investisseurs pour ceux qui construisent l’infrastructure, nous nous concentrons ici sur ceux qui l’exploitent. Il n’y a pas d’opposition entre ces deux types d’acteurs car si ces derniers y trouvent leur compte et sont encouragés à accélérer l’adoption de l’IA, c'est le côté infrastructure qui en bénéficiera.

L’étude, menée par des chercheurs des universités de Zhejiang et de Columbia entre 2023 et 2024, est la première à mesurer l’impact de l’IA générative sur les revenus en conditions réelles puisqu’elle a été réalisée en collaboration avec une plateforme de e-commerce internationale.

L’étude a introduit des outils d'intelligence artificielle générative (GenAI) chez plusieurs détaillants en ligne afin d'améliorer la personnalisation des interactions client, la gestion des stocks, la tarification dynamique et la création automatisée de contenus. En analysant les indicateurs de performance avant et après l’implémentation de ces technologies, les chercheurs ont pu mesurer les gains concrets générés par chaque fonction IA. Les résultats révèlent une hausse des ventes attribuable à la GenAI allant de 0 16,3% pour le 'chatbot' pré-achat.

Outre l’augmentation des ventes, les détaillants ont observé des gains de productivité significatifs. Ils ont notamment constaté une amélioration de la satisfaction client grâce à des expériences plus personnalisées, une optimisation des chaînes d’approvisionnement rendue possible par une prévision de la demande plus précise, ainsi qu’une réduction des coûts grâce à l’automatisation de la production de contenus et des campagnes publicitaires.

L’étude mesure l’impact de sept fonctions IA alors que le site e-commerce en question utilise l’IA sur plus de quarante fonctions aujourd’hui. En clair, les gains mesurés pourraient ne refléter que le tout début de l’adoption.

Il y a un autre aspect intéressant à cette étude qui pourrait illustrer la façon dont les entreprises incorporent l’IA à l’avenir. Pour la fonction “service client pré-achat”, ils ont comparé l’effet sur les ventes d’une fonction gérée par un humain, par l’IA et enfin une fonction hybride gérée par les deux. Le résultat est sans appel, la forme hybride entraîne davantage de ventes et de conversion que les autres formats. Plusieurs enquêtes et études permettent de dire que l’IA est au meilleur endroit lorsqu’il s’agit de soutenir le travail humain.

Pour l’instant, les gains sont plutôt palpables pour les constructeurs de l’infrastructure IA, ils le sont moins pour le reste de l’économie. Même si les organisations qui mentionnent l’intégration de ces technologies dans leurs stratégies ont globalement surperformé leurs pairs, nous avons maintenant la preuve que les bénéfices s'étendront largement.