Si j'en crois les trombes de flotte qui tombent actuellement sur Annecy et la température au bureau, l'été est fini dans les Alpes. En plus, c'est la rentrée des classes et mon tiroir à chocolat du petit-déjeuner est désespérément vide. Non, vraiment, c'est la déprime ce matin. Les marchés financiers devraient tourner au ralenti eux-aussi, en l'absence de Wall Street.

Les annales boursières retiendront qu'août 2025 est à ranger dans le camp des mois haussiers pour une majorité de marchés actions, même s'il s'est terminé sur une note assez négative vendredi. Les mécaniques à l'œuvre n'ont pas tellement changé au cours des derniers mois. Les investisseurs achètent toujours la résistance de l'économie américaine et la perspective d'une reprise des baisses de taux aux Etats-Unis, en s'accommodant tant bien que mal du reformatage politico-économique mené tambour battant par Donald Trump. Le reste du monde suit.

Les actions américaines, malmenées en début d'année, affichent des gains solides après huit mois en 2025, à l'instar de l'indice large S&P 500 qui progresse de 9,8% depuis le 1er janvier. Le marché européen a calé après un démarrage en trombes, mais affiche un honorable 8,3% de hausse du côté du Stoxx Europe 600. Il faut quand même noter que les performances sont extrêmement disparates au sein du vieux continent. La Bourse de Copenhague, plombée par la méforme de Novo Nordisk, a perdu 25% cette année, alors que Madrid et Varsovie s'envolent de 30%. A Paris, le CAC 40 affiche une hausse de 6,7% en intégrant les dividendes : c'est en-dessous de la moyenne européenne. Le marché français a été pénalisé par les déboires de l'industrie du luxe et par l'instabilité gouvernementale. Il a été sauvé par ses banques et ses valeurs de la défense.

Aux Etats-Unis, le mois de septembre démarre par un jour férié. C'est le Labor Day, équivalent nord-américain (le Canada est fermé aussi) de notre 1er mai, fêté le premier lundi de septembre. Les investisseurs auront l'occasion de méditer sur le dernier article du Wall Street Journal, qui titre sur la valorisation des actions américaines, qui a dépassé le niveau de la bulle internet du début du siècle sur la base du ratio capitalisation sur chiffre d'affaires. Le multiple moyen de l'indice S&P 500 atteignait 3,23 fois lors du record touché jeudi dernier. Le ratio PER, plus fréquemment utilisé en finance, n'est pas sur un pic, mais il est sur des extrêmes : 22,5 fois les résultats attendus dans 12 mois, contre 16,8 fois en moyenne sur 25 ans. Autre record : les dix plus grosses entreprises cotées américaines pèsent 40% du S&P 500, une concentration jamais vue, mais qui s'explique par la capacité stupéfiante de ces entreprises à générer des profits énormes et en constante croissance. Cette situation fait qu'une grande partie du reste de la cote affiche des valorisations relativement raisonnables, ce qui explique que les gérants aillent faire leur marché ailleurs. Mais personne n'est rassuré : en cas de retournement de tendance sur les stars de la tech, les bébés moins bien valorisés risquent de partir avec l'eau du bain.

Maintenant que le marché a été rassuré par les résultats d'entreprises, il va entièrement se tourner vers le bras de fer qui se poursuit entre la Maison Blanche et la Fed, avec en ligne de mire la décision de politique monétaire qui doit intervenir le 17 septembre. Les investisseurs ont intégré une baisse de taux d'un quart de point. Mais que réserve la suite ? Donald Trump continue à saper l'indépendance de l'institution. Le cas de la gouverneure Lisa Cook cristallise la tension. Virée par le Président américain pour avoir prétendument falsifié des informations pour des demandes de prêts immobiliers, elle a déposé un recours devant la justice. La décision préliminaire qui devait être rendue vendredi a été reportée. Pour se défendre, l'intéressée a évoqué une erreur matérielle et involontaire. Mais ce faisant, elle a peut-être déjà perdu la partie médiatique face à la machine présidentielle : qu'importe l'erreur, puisqu'il y a eu erreur. Dans notre société ultra-médiatisée, ce feuilleton individuel est bien capable de renforcer la mise sous tutelle de la Fed par le pouvoir politique, ce qui, de l'avis de nombreux économistes, constituerait une sacrée bombe à retardement.

On enchaîne avec les informations à connaître pour réussir sa rentrée financière :

La Chine et ses alliés font une démonstration de force lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Xi et Modi ont même travaillé à une réconciliation entre l'Inde et la Chine à cette occasion.

Une cour d'appel juge les droits de douane de Trump illégaux. Mais le Président américain s'en fiche, et je crois que le marché aussi.

Les gens ne croient plus à une récession US en 2025 : 9% de chances sur Polymarket, un plus bas depuis que le pari a été créé en janvier.

En France, Olivier Faure a déclaré que la décision du PS de voter contre François Bayrou le 8 septembre est "irrévocable", renforçant la perspective d'une chute du gouvernement français.

La situation politique est tendue en Thaïlande, où le premier ministre a démissionné, et en Indonésie, où des manifestations importantes font vaciller le pouvoir.

Israël envisage d'annexer la Cisjordanie en réponse à la reconnaissance de la Palestine.

Sur l'agenda économique : qui dit première semaine du mois dit statistiques de l'emploi aux Etats-Unis le vendredi. Une publication à enjeu, puisque la précédente livraison avait valu à la cheffe du BLS de se faire limoger par Donald Trump, pour cause de manque de fiabilité des données. Double enjeu même puisque la vigueur du marché du travail dicte en partie la politique de la banque centrale américaine. Dans la zone euro, c'est le chiffre de l'inflation d'août (mardi) qui suscitera le plus d'intérêt, même si les données sont déjà connues pour l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne.

Sur l'agenda des sociétés : la saison des résultats trimestriels d'entreprises touche à sa fin, avec un focus sur quelques grands noms de l'univers technologique, dont Salesforce, Broadcom et le nouvel entrant Figma, qui fourniront des indications sur les conséquences de l'irruption de l'IA dans leurs domaines respectifs.

En Asie-Pacifique, le secteur technologique japonais passe un sale quart d'heure, ce qui entraîne le Nikkei 225 en baisse de 1,6%. La Corée du Sud et Taiwan, deux marchés très techno-dépendants, perdent respectivement 1,5% et 1%. L'Australie cède 0,5%. Seuls les marchés indien et chinois restent dans le vert pour démarrer septembre. Les indicateurs avancés européens sont légèrement haussiers.

Le CAC 40 gagne 0,3% à 7726 points après quelques minutes de cotation. Le SMI prend 0,2% à 12 212 points et le Bel 20 environ 0,3% à 4814 points.

Les temps forts économiques du jour

C'est la journée de la publication des indicateurs PMI manufacturiers définitifs des principales économies en août.

Les principaux changements de recommandations

Accelleron Industries : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 57 à 60 CHF.

Ageas : ING Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 49 à 64 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 58 à 60 EUR.

Amadeus : Bank of America passe de neutre à surperformance en visant 69 EUR.

British Land Company : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 510 à 450 GBX.

Brunel International : ING Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 10,50 EUR à 9,50 EUR.

Covivio : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 58 à 60 EUR.

Delivery Hero : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 56 à 41 EUR.

Klépierre : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 32 à 36 EUR.

Konecranes : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 60 à 95 EUR.

Nordea Bank : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 146 SEK à 170 SEK.

Segro : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 850 à 750 GBX.

Société Générale : Deutsche Bank passe de conserver à acheter en visant 63 EUR.

SoftwareOne : Arctic Securities démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 172 NOK.

Unibail-Rodamco-Westfield : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 85 à 100 EUR.

Vat Group : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 301 à 308 CHF.

Warehouses De Pauw : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 25 à 26 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Le marché automobile français des véhicules légers était en légère hausse de 1,2% en août, selon la PFA.

Capgemini reçoit le feu vert des actionnaires de WNS pour racheter la société.

Air Liquide annonce la saisie de ses actifs en Russie.

TotalEnergies obtient un nouveau permis d'exploration en République du Congo.

Crédit Agricole annonce qu'Indosuez Wealth Management finalise l'acquisition de la Banque Thaler.

Stellantis va rappeler plus de 219 000 véhicules Chrysler aux États-Unis en raison d'un problème avec la caméra de recul, selon la NHTSA.

Wayrilz de Sanofi approuvé aux Etats-Unis en tant que premier inhibiteur BTK pour le traitement de la thrombocytopénie immunitaire.

Worldline va chercher sa responsable du personnel chez Ubisoft.

Planisware va racheter 10 MEUR d'actions pour contrer la dilution de ses rémunérations en titres.

Guerbet fait évoluer son comité exécutif.

Pet Service Holding annonce l'admission de ses actions à la cotation continue sur Euronext Growth.

ONE Experience distribue des BSA à ses actionnaires et veut toujours devenir une bitcoin treasury company.

TME Pharma a levé des fonds pour sa stratégie biotech et crypto.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Equinor s'engage à participer à hauteur de 6 milliards de couronnes danoise à l'augmentation de capital d'Orsted, pour maintenir ses parts à 10%.

Selon une étude, le Wegovy de Novo Nordisk réduit le risque cardiaque de 57% par rapport au médicament amaigrissant concurrent d'Eli Lilly.

Rolls-Royce dément les informations du FT faisant état d'un projet d'introduction en bourse de son activité dans les petits réacteurs nucléaires.

BBVA a ajusté son offre de rachat de Banco de Sabadell pour intégrer le paiement du dividende intérimaire de sa cible.

Nick Hayek exclut toujours un retrait de la cote du Swatch Group.

BAE Systems obtient une commande norvégienne de 8,5 milliards d'euros pour des frégates.

Aberdeen en pourparlers exclusifs en vue de céder la plateforme d'information sur les investissements Finimize.

Mutares conclut le rachat de l'entreprise espagnole Fuentes.

Intertek achète Envirolab en Australie.

Bayer publie des résultats mitigés concernant un essai clinique sur le traitement de l'insuffisance cardiaque.

Roche lance une phase III avec Zilebesiran dans l'hypertension.

Novartis publie des données de suivi (phase IV) positives avec Leqvio dans le cholestérol.

Implenia décroche des contrats de développement de 200 millions d'euros en Allemagne.

InPost a pris une participation minoritaire dans Bloq.it.

Nokia engrange une commande d'une solution de passerelle de réseau à large bande auprès du Groupe Vortex.

D'Amérique du Nord

Kraft Heinz sur le point de conclure un accord pour se scinder, rapporte le WSJ.

PepsiCo renforce sa présence sur le marché des boissons énergisantes en augmentant sa participation dans Celsius.

Spirit Airlines demande sa mise en faillite pour la seconde fois en moins d'un an.

Les responsables IA de Meta discuteraient de l'utilisation des modèles Google et OpenAI dans les applications, selon The Information.

DuPont vend ses activités Kevlar et Nomex à Arclin pour 1,8 milliard de dollars.

D'Asie et d'ailleurs

Les Etats-Unis compliquent la fabrication de puces électroniques en Chine pour SK Hynix et Samsung Electronics.

Les actions de BYD chutent après une forte baisse du bénéfice trimestriel.

Alibaba, au contraire, flambe après des résultats étonnamment solides.

Xiaomi a livré plus de 30 000 véhicules électriques en août.

