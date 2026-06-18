Tower Semiconductor et Marvell franchissent le cap des cinq millions de puces photoniques pour l'IA
Tower Semiconductor a annoncé avoir expédié plus de cinq millions de circuits intégrés photoniques cohérents développés avec Marvell Technology, marquant une étape importante dans le déploiement des infrastructures de communication destinées aux centres de données d'intelligence artificielle. Ces composants sont utilisés dans les systèmes de transmission optique à haute performance qui relient les centres de données et répondent à la forte hausse des besoins en bande passante, en vitesse de transfert et en efficacité énergétique générée par l'essor de l'IA.
Les circuits photoniques cohérents constituent des éléments particulièrement sophistiqués des réseaux optiques modernes. Ils permettent un contrôle très précis de la phase et de la polarisation de la lumière, facilitant le transport de volumes massifs de données sur de longues distances. Cette technologie joue un rôle central dans les infrastructures de communication nécessaires au fonctionnement des centres de données de nouvelle génération.
Selon Tower Semiconductor, le partenariat avec Marvell a permis d'accélérer le développement de plusieurs innovations, notamment l'intégration de matériaux autres que le silicium, l'assemblage tridimensionnel de composants électroniques et photoniques ainsi que des techniques avancées d'encapsulation optique. Cette progression intervient alors que les géants du cloud et les opérateurs de centres de données multiplient les investissements pour soutenir la montée en puissance de l'intelligence artificielle, un mouvement qui stimule fortement la demande pour les technologies de communication optique de pointe.
Tower Semiconductor Ltd. est une fonderie de semi-conducteurs indépendante qui se concentre principalement sur les technologies de procédés spécialisés. La société se consacre à la production de circuits intégrés (CI) selon les spécifications de conception de ses clients. La société fabrique des semi-conducteurs pour ses clients, principalement à partir de conceptions de tiers. Elle propose des géométries de fabrication de 0,35, 0,50, 0,55, 0,60, 0,80 micron et plus sur des plaquettes de 150 millimètres, ainsi que de 0,35, 0,18, 0,16, 0,13 et 0,11 micron sur des plaquettes de 200 millimètres, ainsi que 65 nanomètres et 45 nanomètres sur des plaquettes de 300 millimètres. Elle fournit également une assistance à la conception et des services techniques. Les circuits intégrés de la société sont intégrés dans une gamme de produits destinés à divers marchés, notamment l’électronique grand public, les ordinateurs personnels, les communications, l’automobile, l’industrie et les dispositifs médicaux. La société dispose de sites de fabrication aux États-Unis, en Israël et au Japon.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.