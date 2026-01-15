Toyota Motor Europe (TME) a atteint un record de ventes de 1 229 038 véhicules Toyota et Lexus en 2025.
La gamme d'utilitaires Toyota Professional a également enregistré un record de ventes historique avec 158 270 véhicules écoulés, ce qui représente une hausse de 19% en glissement annuel.
Toyota a vendu 1 143 963 véhicules VP + VU entre janvier et décembre 2025, conservant ainsi la deuxième place des ventes de véhicules particuliers en Europe.
La Yaris Cross a été le modèle du segment B-SUV qui s'est le plus vendu, avec une part de 11%. Parmi les modèles en tête des ventes figurent également la gamme Yaris, la gamme Corolla et les Toyota C-HR, RAV4 et Aygo X.
Lexus a vendu 85 075 véhicules en 2025. Ses modèles en tête des ventes sont le SUV hybride compact Lexus LBX, dont les ventes ont progressé de 19 % en glissement annuel, et le Lexus NX. " Nous avons continué d'enrichir notre gamme de nouveaux modèles très séduisants, parmi lesquels l'Aygo X Hybride, le nouveau RAV4 et le Toyota C-HR+ électrique à batterie avec zéro émission à l'échappement auxquels d'autres nouveaux produits viendront s'ajouter en 2026 ", a déclaré Till Conrad, Vice-président exécutif de Toyota Motor Europe en charge des ventes.
Toyota Motor Corporation figure parmi les 1ers constructeurs automobiles japonais. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (90,4%) : 7 646 d'unités vendues en 2020/21 (marques Toyota, Lexus, Hino et Daihatsu) ;
- prestations de services financiers (7,8%) : essentiellement financement d'achat de véhicules ;
- autres (1,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (31,6%), Asie (16,7%), Amérique du Nord (34,3%), Europe (10,9%) et autres (6,5%).
