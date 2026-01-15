Toyota a atteint un record de ventes en 2025 sur l'Europe

Toyota Motor Europe (TME) a atteint un record de ventes de 1 229 038 véhicules Toyota et Lexus en 2025.



La gamme d'utilitaires Toyota Professional a également enregistré un record de ventes historique avec 158 270 véhicules écoulés, ce qui représente une hausse de 19% en glissement annuel.



Toyota a vendu 1 143 963 véhicules VP + VU entre janvier et décembre 2025, conservant ainsi la deuxième place des ventes de véhicules particuliers en Europe.



La Yaris Cross a été le modèle du segment B-SUV qui s'est le plus vendu, avec une part de 11%. Parmi les modèles en tête des ventes figurent également la gamme Yaris, la gamme Corolla et les Toyota C-HR, RAV4 et Aygo X.



Lexus a vendu 85 075 véhicules en 2025. Ses modèles en tête des ventes sont le SUV hybride compact Lexus LBX, dont les ventes ont progressé de 19 % en glissement annuel, et le Lexus NX.

" Nous avons continué d'enrichir notre gamme de nouveaux modèles très séduisants, parmi lesquels l'Aygo X Hybride, le nouveau RAV4 et le Toyota C-HR+ électrique à batterie avec zéro émission à l'échappement auxquels d'autres nouveaux produits viendront s'ajouter en 2026 ", a déclaré Till Conrad, Vice-président exécutif de Toyota Motor Europe en charge des ventes.