Toyota a vendu 185 748 véhicules aux États-Unis en septembre

Toyota Motor North America (TMNA) a annoncé des ventes de 185 748 véhicules aux États-Unis en septembre 2025, soit une hausse de 14,2 % en volume et de 9,5 % en taux de vente quotidien (DSR) par rapport à septembre 2024.



Les ventes de véhicules électrifiés pour le mois ont totalisé 85 092 véhicules, soit une hausse de 8,1 % en volume et de 3,6 % en taux de vente quotidien (DSR), ce qui représente 45,8 % du volume total des ventes.



La division Toyota a enregistré des ventes de 158 959 véhicules en septembre, en hausse de 13,4 % en volume et de 8,7 % en termes de DSR.



La division Lexus a enregistré des ventes de 26 789 véhicules en septembre, soit une hausse de 19,4% en volume.



' Alors que nous nous préparons pour la prochaine génération de RAV4, le modèle actuel demeure l'un des favoris des clients. Notre stratégie de groupes motopropulseurs à voies multiples est également à l'origine d'une croissance constante, les véhicules électrifiés représentant près de 50 % de nos ventes' a déclaré Andrew Gilleland, vice-président principal de Toyota Motor North America.