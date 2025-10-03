Toyota Financial Services (TFS) annonce des changements au sein la direction.
Alec Hagey, vice-président principal et chef de l'exploitation, assume le rôle de conseiller exécutif du président.
Dans le cadre de ce poste nouvellement créé, M. Hagey mettra à profit sa connaissance approfondie des organisations TFS et Toyota Motor North America pour diriger plusieurs projets stratégiques de haut niveau.
Tellis Bethel, président et chef de la direction de Toyota Financial Savings Bank (TFSB), demeure chef de la direction de TFSB et ajoute des responsabilités en tant que chef de la direction financière de Toyota Motor Credit Corporation (TMCC) et de Toyota Financial Services International Corporation (TFSIC).
James Schofield, directeur financier de TMCC, assume le rôle de président de Toyota Financial Savings Bank.
Briana Nelson, vice-présidente des ventes du groupe, assume le rôle élargi de vice-présidente des ventes et du marketing du groupe.
Toyota Motor Corporation figure parmi les 1ers constructeurs automobiles japonais. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (90,4%) : 7 646 d'unités vendues en 2020/21 (marques Toyota, Lexus, Hino et Daihatsu) ;
- prestations de services financiers (7,8%) : essentiellement financement d'achat de véhicules ;
- autres (1,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (31,6%), Asie (16,7%), Amérique du Nord (34,3%), Europe (10,9%) et autres (6,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.