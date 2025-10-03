Toyota annonce des changements au sein de la direction de TFS

Toyota Financial Services (TFS) annonce des changements au sein la direction.



Alec Hagey, vice-président principal et chef de l'exploitation, assume le rôle de conseiller exécutif du président.



Dans le cadre de ce poste nouvellement créé, M. Hagey mettra à profit sa connaissance approfondie des organisations TFS et Toyota Motor North America pour diriger plusieurs projets stratégiques de haut niveau.



Tellis Bethel, président et chef de la direction de Toyota Financial Savings Bank (TFSB), demeure chef de la direction de TFSB et ajoute des responsabilités en tant que chef de la direction financière de Toyota Motor Credit Corporation (TMCC) et de Toyota Financial Services International Corporation (TFSIC).



James Schofield, directeur financier de TMCC, assume le rôle de président de Toyota Financial Savings Bank.



Briana Nelson, vice-présidente des ventes du groupe, assume le rôle élargi de vice-présidente des ventes et du marketing du groupe.



Ces changements entrent en vigueur immédiatement.