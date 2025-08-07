Toyota compte construire une nouvelle usine au Japon

Toyota annonce son intention d'acquérir un terrain à Teihoucho, dans la ville de Toyota (préfecture d'Aichi), en vue d'y établir une nouvelle usine de production automobile.



Le démarrage des opérations est prévu pour le début des années 2030, les modèles produits n'ayant pas encore été déterminés.



Ce projet vise à maintenir une capacité annuelle de production de trois millions de véhicules au Japon et à développer une 'usine du futur' intégrant des technologies avancées et favorisant un environnement inclusif.



Le projet sera mené en concertation avec les autorités locales et les résidents.