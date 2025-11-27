Toyota enregistre un 10e mois consécutif de hausse de ses ventes mondiales
Publié le 27/11/2025 à 12:13
Dans le détail, en octobre, les ventes de la marque Toyota (incluant Lexus) ont progressé de 2,1% sur un an, à 922 087 véhicules, tandis que celles de Daihatsu ont progressé de 19,5% (72 352 véhicules) et que les ventes de Hino ont reculé de 13,3%, à 9192 véhicules.
Sur le volet de la production, le groupe annonce avoir produit un total de 1 053 356 véhicules au cours du mois d'octobre, en hausse de 3,1% (soit également un 10e mois consécutif de hausse) avec +3,8% pour la marque Toyota (926 987 véhicules), +0,9% pour Daihatsu (116 510 véhicules) et -25% pour Hino, à 9859 véhicules.