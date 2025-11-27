Toyota enregistre un 10e mois consécutif de hausse de ses ventes mondiales

Le groupe Toyota indique avoir vendu un total de 1 003 634 véhicules en octobre, un chiffre en hausse de 3% par rapport à octobre 2024. Il s'agit du 10e mois consécutif de hausse des ventes, souligne le constructeur.



Dans le détail, en octobre, les ventes de la marque Toyota (incluant Lexus) ont progressé de 2,1% sur un an, à 922 087 véhicules, tandis que celles de Daihatsu ont progressé de 19,5% (72 352 véhicules) et que les ventes de Hino ont reculé de 13,3%, à 9192 véhicules.



Sur le volet de la production, le groupe annonce avoir produit un total de 1 053 356 véhicules au cours du mois d'octobre, en hausse de 3,1% (soit également un 10e mois consécutif de hausse) avec +3,8% pour la marque Toyota (926 987 véhicules), +0,9% pour Daihatsu (116 510 véhicules) et -25% pour Hino, à 9859 véhicules.