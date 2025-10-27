Toyota enregistre un 9e mois consécutif de hausse de ses ventes mondiales en septembre

Le groupe Toyota indique avoir vendu un total de 949 153 véhicules au cours mois de septembre, un chiffre en hausse de 2,8% par rapport à septembre 2024. Il s'agit du 9e mois consécutif de hausse des ventes, souligne le constructeur.



Dans le détail, en septembre, les ventes de la marque Toyota (incluant Lexus) ont progressé de 3,1% sur un an, à 879 314 véhicules, tandis que celles de Daihatsu ont progressé de 3,2% (60 543 véhicules) et que les ventes de Hino ont reculé de 19,1%, à 9296 véhicules.



Sur le volet de la production, le groupe annonce avoir produit un total de 1 036 106 véhicules au cours du mois de septembre, en hausse de 9,1% (soit également un 9e mois consécutif de hausse) avec +11,1% pour la marque Toyota (918 146 véhicules) mais une baisse de 1,1% pour Daihatsu (109 361 véhicules) et de -30,9% pour Hino, à 8599 véhicules.