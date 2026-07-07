La filiale nord-américaine de Toyota et la plateforme de navigation numérique onX franchissent une nouvelle étape dans leur alliance. En intégrant des services premium aux véhicules tout-terrain de la marque, le constructeur japonais mise sur l'expérience client pour booster ses ventes de SUV et de pick-ups.
Les deux sociétés ont officialisé aujourd'hui l'extension de leur partenariat stratégique pour une deuxième année. Cette alliance commerciale vise à fusionner les véhicules tout-terrain du constructeur avec l'écosystème numérique de cartographie de pointe d'onX.
Pour capter et fidéliser une clientèle d'acheteurs passionnés d'aventures, Toyota proposera désormais six mois d'accès gratuit à l'abonnement premium onX Elite pour tout achat de certains modèles 2026 phares, tels que le Tundra, le Tacoma, le 4Runner, le Sequoia ou le Land Cruiser. Cette offre donne accès à un réseau complet de cartographie hors ligne (chasse, pêche, hors-piste) à travers les Etats-Unis.
Un levier marketing axé sur la responsabilité écologique
Au-delà de l'argument technologique, les deux partenaires articulent leur stratégie autour de la préservation environnementale, un enjeu crucial pour l'image de marque des constructeurs de gros véhicules. Ils déploient ainsi à l'échelle nationale le projet Trail Revival, un plan d'investissement dédié à la restauration et à la maintenance des sentiers ainsi qu'à la préservation de l'accès aux terres publiques.
"Ce partenariat vise à donner aux gens les moyens de vivre des expériences de plein air mémorables et de s'aventurer plus loin en toute sérénité", explique Owen Peacock, Directeur Général du marketing chez Toyota Motor North America.
L'initiative s'accompagne du lancement du programme Trail Creators, un réseau de créateurs de contenu chargé de promouvoir les bonnes pratiques de loisirs via l'application onX Offroad. Avec ce double positionnement mêlant services numériques connectés et engagement durable, Toyota renforce la valeur ajoutée de sa gamme utilitaire et tout-terrain sur le marché très concurrentiel de l'automobile nord-américain.
Toyota Motor Corp est une société japonaise principalement active dans le secteur automobile, ainsi que dans les services financiers et d'autres activités. Elle opère à travers trois segments d'activité. Le segment Automobile conçoit, fabrique et commercialise des véhicules automobiles, notamment des berlines, des monospaces, des voitures compactes, des véhicules utilitaires sport (SUV) et des camions, ainsi que des pièces et accessoires connexes. Le segment Services financiers propose des services de financement et de location de véhicules afin de compléter les ventes d’automobiles et d’autres produits fabriqués par la société elle-même et ses filiales. Le segment Autres exerce des activités dans le domaine des services d’information et de communication. Il supervise également les sociétés de fabrication et de vente, mène des activités de relations publiques et de recherche, supervise les sociétés financières et développe divers produits de mobilité, principalement des logiciels.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.