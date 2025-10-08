Toyota Motor Corporation annonce un accord de développement conjoint avec Sumitomo Metal Mining pour industrialiser la production de matériaux de cathode destinés aux batteries tout solide, une technologie clé pour les futurs véhicules électriques à batterie (BEV).
Les deux groupes collaborent depuis 2021 sur ces matériaux, cherchant à résoudre les problèmes de dégradation liés aux cycles de charge. Grâce à la technologie de synthèse de poudres de Sumitomo, ils ont mis au point un matériau de cathode hautement durable, adapté à la production de masse.
L'objectif est d'améliorer la performance, la sécurité et la compétitivité coût des batteries tout solide, en vue d'un lancement commercial des BEV équipés de cette technologie entre 2027 et 2028.
Ce partenariat marque une étape majeure vers une mobilité électrique plus performante et neutre en carbone.
Toyota Motor Corporation figure parmi les 1ers constructeurs automobiles japonais. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (90,4%) : 7 646 d'unités vendues en 2020/21 (marques Toyota, Lexus, Hino et Daihatsu) ;
- prestations de services financiers (7,8%) : essentiellement financement d'achat de véhicules ;
- autres (1,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (31,6%), Asie (16,7%), Amérique du Nord (34,3%), Europe (10,9%) et autres (6,5%).
