Toyota et Sumitomo Metal Mining s'allient pour la production de matériaux de cathode

Toyota Motor Corporation annonce un accord de développement conjoint avec Sumitomo Metal Mining pour industrialiser la production de matériaux de cathode destinés aux batteries tout solide, une technologie clé pour les futurs véhicules électriques à batterie (BEV).



Les deux groupes collaborent depuis 2021 sur ces matériaux, cherchant à résoudre les problèmes de dégradation liés aux cycles de charge. Grâce à la technologie de synthèse de poudres de Sumitomo, ils ont mis au point un matériau de cathode hautement durable, adapté à la production de masse.



L'objectif est d'améliorer la performance, la sécurité et la compétitivité coût des batteries tout solide, en vue d'un lancement commercial des BEV équipés de cette technologie entre 2027 et 2028.



Ce partenariat marque une étape majeure vers une mobilité électrique plus performante et neutre en carbone.