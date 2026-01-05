Toyota franchit le cap des 2,5 millions de véhicules vendus aux États-Unis en 2025

Grâce à une stratégie axée sur l'accessibilité et la diversification de son offre motorisée, le constructeur japonais affiche des indicateurs de croissance robustes sur l'ensemble de ses segments.

Toyota Motor North America (TMNA) a rapporté des ventes annuelles de 2 518 071 véhicules pour 2025, marquant une hausse de 8% sur un an. Cette dynamique est particulièrement portée par les véhicules électrifiés, qui représentent désormais 47% du volume total avec 1 183 248 unités écoulées, soit une augmentation de 17,6%.



La division Toyota enregistre sa quatrième meilleure performance historique avec 2 147 811 ventes , tandis que Lexus atteint un record absolu avec 370 260 livraisons.



Andrew Gilleland, vice-président senior, précise que "le succès de modèles emblématiques comme la Camry et la Corolla, ainsi qu'une gamme débutant sous les 30 000 dollars, montre que les clients privilégient des options accessibles".



Sur le plan industriel, le groupe a consolidé sa présence américaine par un investissement de 14 milliards de dollars dans son usine de batteries en Caroline du Nord et 912 millions de dollars supplémentaires répartis sur cinq autres sites de production.



Bien que les ventes électrifiées aient connu un léger repli de 1,9% au quatrième trimestre , le mois de décembre s'est conclu sur une note positive avec une progression globale des volumes de 10,3%, tous véhicules confondus.





