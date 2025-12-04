Toyota Gazoo Racing devient sponsor-titre et renforce son partenariat technique avec Haas en F1

Toyota Gazoo Racing (TGR), la division sport de Toyota, annonce qu'elle deviendra sponsor-titre de l'écurie Haas la saison prochaine, renforçant ainsi une collaboration technique déjà en place entre les deux entités.



L'équipe, qui utilise des moteurs Ferrari, adoptera le nom TGR Haas F1 à partir de 2026. Ayao Komatsu, directeur japonais de l'écurie, souligne que la coopération avec TGR a déjà amélioré la formation et le travail conjoint des équipes.



Le partenariat, engagé en octobre l'an dernier, marque le retour de Toyota en Formule 1 pour la première fois depuis 2009, avec des services de conception, d'ingénierie et de fabrication, ainsi que le développement de jeunes pilotes et techniciens. Akio Toyoda, président de Toyota, estime que la progression observée en 2025 témoigne du potentiel de la nouvelle génération.



La nouvelle livrée 2026 sera dévoilée en ligne le 23 janvier, avant un premier test à huis clos au circuit de Catalunya du 26 au 30 janvier.