Toyota Gazoo Racing (TGR), la division sport de Toyota, annonce qu'elle deviendra sponsor-titre de l'écurie Haas la saison prochaine, renforçant ainsi une collaboration technique déjà en place entre les deux entités.
L'équipe, qui utilise des moteurs Ferrari, adoptera le nom TGR Haas F1 à partir de 2026. Ayao Komatsu, directeur japonais de l'écurie, souligne que la coopération avec TGR a déjà amélioré la formation et le travail conjoint des équipes.
Le partenariat, engagé en octobre l'an dernier, marque le retour de Toyota en Formule 1 pour la première fois depuis 2009, avec des services de conception, d'ingénierie et de fabrication, ainsi que le développement de jeunes pilotes et techniciens. Akio Toyoda, président de Toyota, estime que la progression observée en 2025 témoigne du potentiel de la nouvelle génération.
La nouvelle livrée 2026 sera dévoilée en ligne le 23 janvier, avant un premier test à huis clos au circuit de Catalunya du 26 au 30 janvier.
Toyota Motor Corporation figure parmi les 1ers constructeurs automobiles japonais. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (90,4%) : 7 646 d'unités vendues en 2020/21 (marques Toyota, Lexus, Hino et Daihatsu) ;
- prestations de services financiers (7,8%) : essentiellement financement d'achat de véhicules ;
- autres (1,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (31,6%), Asie (16,7%), Amérique du Nord (34,3%), Europe (10,9%) et autres (6,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.