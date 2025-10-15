Toyota lance la production de différentiels dans son usine de Huntsville (Alabama)

Toyota Motor annonce le lancement de la production de trois nouveaux différentiels dans son site de Huntsville (Alabama), des pièces qui seront destinées à équiper les pick-up Tacoma et Tundra ainsi que le SUV Sequoia.



Cette mise en production est le fruit d'un investissement de 282 millions USD annoncé en 2024 et de la création de 350 emplois qualifiés. Marc Perry, président de Toyota Alabama, souligne que ces nouvelles lignes de production illustrent la capacité d'adaptation du site et l'engagement du constructeur envers ses équipes et la communauté locale.



Le constructeur précise que son usine d'Alabama a assemblé plus de 895 000 moteurs en 2024 et fournit déjà des moteurs pour sept des neuf véhicules Toyota produits en Amérique du Nord, représentant près de la moitié des volumes régionaux.



Avec cette extension, l'investissement cumulé de Toyota dans le site dépasse 1,7 Md USD. Par ailleurs, le groupe renforce son soutien à l'éducation et à la formation locale, avec jusqu'à 4,2 MUSD de subventions récentes accordées aux écoles publiques de Huntsville dans le cadre de l'initiative 'Driving Possibilities', portant l'investissement total dans ce programme à près de 11 MUSD.