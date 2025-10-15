Toyota obtient un financement britannique pour une étude sur la micromobilité électrique

Toyota annonce que son entité britannique, Toyota Manufacturing UK (TMUK), dirigera un consortium chargé d'évaluer la faisabilité d'un véhicule électrique léger (BEV) de catégorie L6e, grâce à un financement obtenu dans le cadre du programme DRIVE35 du gouvernement britannique via l'Advanced Propulsion Centre (APC).



L'étude, menée sur le site de Derby, analysera notamment l'intégration d'un toit solaire conçu par Savcor, des solutions de connectivité avancées et l'utilisation de matériaux durables et recyclés. L'Université de Derby participera à la validation des résultats dans le cadre de ses objectifs de neutralité carbone.



Inspiré du concept FT-Me présenté en mars 2025, le projet illustre la volonté de Toyota d'explorer des solutions de mobilité urbaine durable.



Selon Dariusz Mikolajczak, directeur général de TMUK, ce financement 'permet de renforcer la compréhension de la faisabilité d'un véhicule électrique de pointe répondant à la demande croissante de mobilité urbaine durable'.