Toyota présente le nouveau Hilux, incluant une première version 100% électrique

Toyota annonce la neuvième génération de son pick-up Hilux, symbole mondial de robustesse, avec pour la première fois une version à batterie électrique (BEV). Ce modèle s'inscrit dans la stratégie multipath du groupe, qui combine plusieurs motorisations selon les besoins régionaux : BEV, hybride 48V, essence, diesel et, à partir de 2028, une version à pile à combustible hydrogène.



Le nouveau Hilux adopte une carrosserie Double Cab, une direction assistée électrique et une transmission intégrale sur toute la gamme. La version BEV, dotée d'une batterie lithium-ion de 59,2 kWh et d'une autonomie d'environ 240 km, sera lancée à partir de décembre 2025.



La version hybride 48V, produite dès le printemps 2026, associe un moteur 2,8 litres à un système électrique pour améliorer souplesse et efficacité tout en maintenant une capacité de remorquage de 3500 kg. Le design, inspiré du Land Cruiser, et les systèmes de sécurité Toyota T-Mate marquent une montée en gamme notable pour le modèle emblématique.