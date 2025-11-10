Toyota annonce la neuvième génération de son pick-up Hilux, symbole mondial de robustesse, avec pour la première fois une version à batterie électrique (BEV). Ce modèle s'inscrit dans la stratégie multipath du groupe, qui combine plusieurs motorisations selon les besoins régionaux : BEV, hybride 48V, essence, diesel et, à partir de 2028, une version à pile à combustible hydrogène.
Le nouveau Hilux adopte une carrosserie Double Cab, une direction assistée électrique et une transmission intégrale sur toute la gamme. La version BEV, dotée d'une batterie lithium-ion de 59,2 kWh et d'une autonomie d'environ 240 km, sera lancée à partir de décembre 2025.
La version hybride 48V, produite dès le printemps 2026, associe un moteur 2,8 litres à un système électrique pour améliorer souplesse et efficacité tout en maintenant une capacité de remorquage de 3500 kg. Le design, inspiré du Land Cruiser, et les systèmes de sécurité Toyota T-Mate marquent une montée en gamme notable pour le modèle emblématique.
Toyota Motor Corporation figure parmi les 1ers constructeurs automobiles japonais. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (90,4%) : 7 646 d'unités vendues en 2020/21 (marques Toyota, Lexus, Hino et Daihatsu) ;
- prestations de services financiers (7,8%) : essentiellement financement d'achat de véhicules ;
- autres (1,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (31,6%), Asie (16,7%), Amérique du Nord (34,3%), Europe (10,9%) et autres (6,5%).
