Toyota réalise un nouveau record de production en France

Le site français d'Onnaing de Toyota, situé dans le Nord près de Valenciennes, qui produit les modèles Yaris et Yaris Cross a établi en 2025 un nouveau record avec 283 465 véhicules fabriqués.



Ce résultat dépasse le précédent record de 2024, qui s'élevait à 279 613 unités.



Le site conserve ainsi pour 2025 son titre de site automobile le plus important de France.



Ce nouveau record a été rendu possible grâce à une organisation en trois équipes (matin, après midi, nuit), opérant cinq jours par semaine et capable de produire 1 250 véhicules par jour.



Avec 212 539 unités fabriquées sur le site valenciennois en 2025, la Yaris Cross s'est imposée pour la 4e année consécutive comme le véhicule le plus produit en France, tous modèles et toutes marques confondues.



La Yaris Cross confirme également son statut de meilleure vente européenne de la marque Toyota.



Rodolphe Delaunay, Président de TMMF, a déclaré : " Ce nouveau record de production a été rendu possible grâce à la confiance de clients toujours plus nombreux et surtout à l'engagement de nos équipes, qui fabriquent chaque jour des véhicules fiables et de qualité. "