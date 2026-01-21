Le site français d'Onnaing de Toyota, situé dans le Nord près de Valenciennes, qui produit les modèles Yaris et Yaris Cross a établi en 2025 un nouveau record avec 283 465 véhicules fabriqués.
Ce résultat dépasse le précédent record de 2024, qui s'élevait à 279 613 unités.
Le site conserve ainsi pour 2025 son titre de site automobile le plus important de France.
Ce nouveau record a été rendu possible grâce à une organisation en trois équipes (matin, après midi, nuit), opérant cinq jours par semaine et capable de produire 1 250 véhicules par jour.
Avec 212 539 unités fabriquées sur le site valenciennois en 2025, la Yaris Cross s'est imposée pour la 4e année consécutive comme le véhicule le plus produit en France, tous modèles et toutes marques confondues.
La Yaris Cross confirme également son statut de meilleure vente européenne de la marque Toyota.
Rodolphe Delaunay, Président de TMMF, a déclaré : " Ce nouveau record de production a été rendu possible grâce à la confiance de clients toujours plus nombreux et surtout à l'engagement de nos équipes, qui fabriquent chaque jour des véhicules fiables et de qualité. "
Toyota Motor Corporation figure parmi les 1ers constructeurs automobiles japonais. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (90,4%) : 7 646 d'unités vendues en 2020/21 (marques Toyota, Lexus, Hino et Daihatsu) ;
- prestations de services financiers (7,8%) : essentiellement financement d'achat de véhicules ;
- autres (1,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (31,6%), Asie (16,7%), Amérique du Nord (34,3%), Europe (10,9%) et autres (6,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.