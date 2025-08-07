Toyota réduit nettement ses prévisions annuelles, les droits de douane US pèsent

Publié le 07/08/2025 à 17:20 Zonebourse.com

Toyota Motor Corporation a publié un bénéfice net part du groupe de 841,3 milliards JPY (environ 4,9 milliards EUR) au titre du premier trimestre de l'exercice 2026 (avril-juin 2025), en repli de 36,9% sur un an.



Le bénéfice par action s'est établi à 64,56 JPY, contre 98,99 JPY un an plus tôt, soit une baisse de 35%.



Le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 3,5% à 12 253,3 milliards JPY (environ 71,7 milliards EUR), soutenu par une hausse de 7,1% des ventes de véhicules à 2,41 millions d'unités, portée par le Japon (+14,2%) et les marchés étrangers (+5,4%).



Néanmoins, le résultat opérationnel a reculé de 10,9% à 1 166,1 milliards JPY (6,8 milliards EUR), impacté notamment par la hausse des coûts et un effet de change négatif estimé à 165 milliards JPY.



Dans le détail, les activités automobiles ont vu leur chiffre d'affaires progresser de 2,6% à 11 039,6 milliards JPY, mais leur résultat opérationnel a chuté de 18,5% à 911,4 milliards JPY. À l'inverse, les services financiers ont vu leur bénéfice opérationnel grimper de 39,1% à 222,2 milliards JPY, grâce à l'amélioration des marges aux États-Unis.



Pour l'exercice 2026, Toyota prévoit un chiffre d'affaires quasi stable à 48 500 milliards JPY (+1%) mais anticipe une baisse marquée de ses profits : le résultat net est attendu à 2 660 milliards JPY (-44%) et le résultat opérationnel à 3 200 milliards JPY (-33%) en raison de l'impact des droits de douane US estimé à 1400 milliards JPY sur l'exercice. L'objectif de BPA est fixé à 204,09 JPY pour l'exercice complet.