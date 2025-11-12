Toyota a inauguré sa première usine de batteries aux États-Unis, implantée en Caroline du Nord, pour un montant de 13,9 milliards de dollars. Ce site, le premier du constructeur japonais à produire des batteries hors du Japon, marque une étape stratégique dans son expansion nord-américaine. Dans la foulée, le groupe a annoncé un engagement supplémentaire pouvant aller jusqu’à 10 milliards de dollars d’investissements aux États-Unis sur les cinq prochaines années, sans en préciser la ventilation exacte.

Ce développement s’inscrit dans un contexte de mutation du marché automobile américain, où la demande pour les véhicules 100% électriques ralentit au profit des modèles hybrides. Un mouvement favorable à Toyota, leader incontesté du segment avec plus de 51% de parts de marché à la fin du troisième trimestre, selon Motor Intelligence. Initialement annoncée en 2021, l’usine de Caroline du Nord répond aussi aux objectifs de relocalisation industrielle promus par l’administration Biden.

L’origine précise des 10 milliards d’investissements annoncés reste floue, certains analystes évoquant des projets existants désormais rendus publics. Cette annonce intervient peu après une déclaration de Donald Trump affirmant que Toyota investirait cette somme aux États-Unis, alors que le constructeur doit composer avec un cadre réglementaire évolutif et une hausse des droits de douane sur les véhicules et pièces importés. Toyota a enregistré une croissance de 9,9% de ses ventes sur les neuf premiers mois de l’année, dépassant les 1,3 million d’unités vendues dans le pays.