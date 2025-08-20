Toyota Research Institute et Boston Dynamics travaillent sur l'humanoïde Atlas avec l'IA

Boston Dynamics et Toyota Research Institute, une filiale de recherche créée en 2015 par Toyota Motor Corporation, annoncent une avancée majeure : l'humanoïde Atlas est désormais piloté par un Large Behavior Model (LBM), capable de gérer simultanément locomotion et manipulation.



Une vidéo montre Atlas accomplissant des tâches de tri et de rangement en s'adaptant à des perturbations imprévues, sans programmation manuelle.



Cette percée résulte du partenariat engagé en octobre 2024. Selon Scott Kuindersma (Boston Dynamics), elle ouvre la voie à des robots 'généralistes' capables de transformer le quotidien.