Toyota reste vigilant afin de prévenir les irrégularités de certification

Après avoir connu des déboires en matière de certification il y a un peu plus d'un an, Toyota a soumis au ministère japonais du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme (MILT) son 4e rapport trimestriel sur les mesures de prévention des irrégularités liées aux demandes de certification de modèles.



Ce suivi répond à l'ordre de correction émis en juillet 2024, exigeant des réformes sur l'implication de la direction, la réglementation, la traçabilité et la formation. Le constructeur détaille ses actions autour de trois axes : renforcement des fondations (audits internes et externes, gestion des anomalies), amélioration des processus industriels (monozukuri), et développement des compétences (formations, système interne de qualifications).



Toyota affirme que ces initiatives, pilotées directement par la direction, visent à restaurer la confiance des parties prenantes.