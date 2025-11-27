Toyota signe des partenariats pour élargir son écosystème de recharge électrique en Europe











Toyota Motor Europe fait part de nouveaux partenariats avec des fournisseurs d'énergie en Europe pour offrir une expérience de recharge intelligente et pratique aux conducteurs de VE (Véhicule 100% électrique) et PHEV (Véhicule Hybride Rechargeable).



À partir de 2026, Toyota lancera des solutions de Demande de Réponse (DSR) au Royaume-Uni et en Allemagne, permettant des économies d'énergie grâce à la recharge pendant les heures creuses, un meilleur accès à l'énergie renouvelable et des récompenses pour la participation à des programmes d'équilibrage du réseau.



Toyota prévoit d'étendre ces solutions à d'autres pays européens et d'introduire des technologies avancées comme l'intégration Vehicle-to-Grid (V2G), permettant aux véhicules de renvoyer de l'énergie au réseau, contribuant ainsi à la durabilité et à la neutralité carbone.



Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de Toyota pour un avenir plus durable, indique le constructeur.



















