Toyota signe des partenariats pour élargir son écosystème de recharge électrique en Europe
Publié le 27/11/2025 à 12:33
Toyota Motor Europe fait part de nouveaux partenariats avec des fournisseurs d'énergie en Europe pour offrir une expérience de recharge intelligente et pratique aux conducteurs de VE (Véhicule 100% électrique) et PHEV (Véhicule Hybride Rechargeable).
À partir de 2026, Toyota lancera des solutions de Demande de Réponse (DSR) au Royaume-Uni et en Allemagne, permettant des économies d'énergie grâce à la recharge pendant les heures creuses, un meilleur accès à l'énergie renouvelable et des récompenses pour la participation à des programmes d'équilibrage du réseau.
Toyota prévoit d'étendre ces solutions à d'autres pays européens et d'introduire des technologies avancées comme l'intégration Vehicle-to-Grid (V2G), permettant aux véhicules de renvoyer de l'énergie au réseau, contribuant ainsi à la durabilité et à la neutralité carbone.
Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de Toyota pour un avenir plus durable, indique le constructeur.