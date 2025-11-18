Toyota annonce un investissement de 912 millions de dollars et la création de 252 nouveaux emplois dans cinq usines de fabrication aux Etats Unis afin d'augmenter sa capacité de production hybride et d'ajouter la Corolla hybride-électrique à sa gamme de produits.
Cet investissement dans les usines Toyota en Virginie-Occidentale, Kentucky, Mississippi, Tennessee et Missouri renforce l'engagement continu de l'entreprise à réinvestir ses bénéfices dans ses opérations américaines.
Le groupe va investir 453 millions de dollars et ajoutera 80 emplois à Toyota West Virginia.
La plus grande usine Toyota au monde, située à Georgetown, Kentucky, ajoutera 82 emplois et installera une toute nouvelle ligne d'usinage pour moteurs hybrides 4 cylindres compatibles, qui débutera en 2027. Le groupe va investir 204,4 millions de dollars.
L'usine Toyota de Blue Springs, Mississippi va recevoir un investissement de 125 millions de dollars. Le groupe ajoutera à sa production la Corolla hybride-électrique marquant les premières Corolla électrifiées assemblées aux États-Unis.
L'usine de coulée Toyota à Jackson, Tennessee, ajoutera 33 emplois et représente un investissement de 71,4 millions de dollars.
L'usine de coulée Toyota à Troy, Missouri, ajoutera 57 emplois et une nouvelle chaîne de production de culasse pour véhicules hybrides. L'investissement sera de 57,1 millions de dollars.
' La philosophie de Toyota est de construire là où nous vendons, et en ajoutant plus d'emplois américains et en investissant sur toute notre présence aux États-Unis, nous continuons à rester fidèles à cette philosophie. ' a déclaré Kevin Voelkel, vice-président senior, opérations de fabrication.
Toyota Motor Corporation figure parmi les 1ers constructeurs automobiles japonais. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (90,4%) : 7 646 d'unités vendues en 2020/21 (marques Toyota, Lexus, Hino et Daihatsu) ;
- prestations de services financiers (7,8%) : essentiellement financement d'achat de véhicules ;
- autres (1,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (31,6%), Asie (16,7%), Amérique du Nord (34,3%), Europe (10,9%) et autres (6,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.