TP affiche un résultat net de 216 millions d'euros au premier semestre 2026

Au premier semestre 2026, TP a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 4 883 millions d'euros, en baisse de -1,7% à données comparables.



"Ce début d'année peu dynamique était attendu et reflète principalement le net recul des services Trust & Safety ainsi que la poursuite de l'accélération des solutions offshore" indique le groupe.



"Ces effets ont compensé la bonne performance de la plupart des autres lignes de services des Core Services, en particulier les solutions augmentées par l'IA et les solutions de back-office, ainsi que les activités rémunérées à la performance" explique la direction.



À données publiées, le chiffre d'affaires est en baisse de -4,5%, incluant un effet de change négatif significatif (-165 millions d'euros).



Au 2ème trimestre 2026, le chiffre d'affaires s'est élevé à 2 450 millions d'euros, en baisse de -1,2% à données comparables, marquant une nette amélioration séquentielle par rapport au 1er trimestre 2026 (-2,2% à données comparables). À données publiées, le chiffre d'affaires est en baisse de -2,1%.



Au premier semestre 2026, TP a enregistré une marge d'EBITA courant stable, à 13,6%, par rapport à la même période de l'année précédente.



Les Core Services ont dégagé un EBITA courant de 444 millions d'euros et une marge de 10,5%, en baisse de 50 points de base par rapport à la même période de l'année précédente.



Les Services Spécialisés ont dégagé un EBITA courant de 219 millions d'euros et une marge de 33,0% au premier semestre 2026, en hausse de 330 points.



Au premier semestre 2026, le résultat opérationnel (EBIT) de TP s'est élevé à 430 millions d'euros, contre 530 millions d'euros sur la même période de l'année précédente.



Le résultat net atteint 216 millions d'euros, tandis que le résultat net dilué par action s'élève à 3,70 EUR, contre 249 millions d'euros et 4,19 EUR au premier semestre 2025.



Le cash-flow net disponible après loyers, intérêts et impôts versés s'élève à 243 millions d'euros, contre 259 millions d'euros au premier semestre 2025.



Le groupe fixe comme objectifs 2026 : une croissance à données comparables du chiffre d'affaires du groupe attendue entre +0,0% et +2,0 %, une marge d'EBITA courant stable, autour de 14,6%, une génération de cash-flow net disponible comprise entre 800 et 850 millions d'euros, hors décaissements non récurrents, avec un premier semestre modéré et une accélération au second semestre, comme en 2025, 120 à 140 millions d'euros de coûts de restructuration non récurrents à comptabiliser dans le compte de résultat.



Les objectifs financiers 2026-2028 de TP sont les suivants : retour à une croissance annuelle soutenue du chiffre d'affaires à données comparables, avec un objectif compris entre +4 et +6% en 2028n marge d'EBITA courant d'environ 15,5% en 2028, attendue après coût de la transformation IA, génération d'un cash-flow net disponible cumulé d'environ 3 milliards d'euros sur la période 2026-2028, tenant compte des efforts fournis en matière d'IA.