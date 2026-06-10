TP ICAP initie la couverture de Cegedim à l'achat

TP ICAP annonce initier la couverture de Cegedim avec une opinion "achat" et un objectif de cours de 20 EUR, estimant qu'après une longue période de sous-performance boursière, le groupe spécialisé dans les données et les services liés à l'information médicale "présente un profil en mutation".

"Les faiblesses structurelles identifiées par le marché - croissance modérée, marges sous pression, lente érosion des parts de marché - semblent désormais bien intégrées dans la valorisation", juge l'analyste dans le résumé de sa note de recherche.



En parallèle, des leviers opérationnels et réglementaires se mettent en place de façon concomitante, créant ainsi, selon TP ICAP, un point d'inflexion crédible pour les prochaines années. "Dans ce contexte, le couple rendement/risque redevient attractif", juge-t-il.