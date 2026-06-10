TP ICAP annonce initier la couverture de Cegedim avec une opinion "achat" et un objectif de cours de 20 EUR, estimant qu'après une longue période de sous-performance boursière, le groupe spécialisé dans les données et les services liés à l'information médicale "présente un profil en mutation".
"Les faiblesses structurelles identifiées par le marché - croissance modérée, marges sous pression, lente érosion des parts de marché - semblent désormais bien intégrées dans la valorisation", juge l'analyste dans le résumé de sa note de recherche.
En parallèle, des leviers opérationnels et réglementaires se mettent en place de façon concomitante, créant ainsi, selon TP ICAP, un point d'inflexion crédible pour les prochaines années. "Dans ce contexte, le couple rendement/risque redevient attractif", juge-t-il.
Cegedim est le leader européen de la collecte, du traitement et de la diffusion de données et de services liés à l'information médicale. Le CA par marché se répartit comme suit :
- Assurances et services (73,4%) : informatisation des assureurs et des mutuelles, gestion du tiers-payant et des flux de santé, gestion externalisée des ressources humaines, prestations de services informatiques et Internet, etc. En outre, le groupe développe des activités de réalisation des statistiques de vente des produits pharmaceutiques, gestion des échantillons médicaux et du matériel promotionnel, etc. (GERS) ;
- Professionnels de la santé (20,6%) : logiciels pour médecins et pharmaciens, bases de données pharmaceutiques, informations scientifiques, médicales et promotionnelles, etc. ;
- autres (6%).
91,9% du CA est réalisé en France.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.