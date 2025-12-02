TP ICAP initie une couverture de Sword à l'achat
Publié le 02/12/2025 à 09:42
"Sword s'impose comme l'un des acteurs les plus résilients et les plus dynamiques du secteur des services informatiques en Europe, combinant croissance organique structurellement à 2 chiffres et profitabilité durablement supérieure à la moyenne du marché", estime-t-il.
Le bureau d'études considère en outre que "sa spécialisation dans des niches réglementées, son organisation décentralisée et sa discipline stratégique lui permettent de maintenir un profil de croissance rare".