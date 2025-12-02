TP ICAP initie une couverture de Sword à l'achat

TP ICAP initie une couverture de Sword avec une recommandation "achat" et un objectif de cours de 47 euros, jugeant que "malgré un contexte macro et géopolitique encore contrasté, les fondamentaux restent solides et les ambitions du plan Vision 2028 demeurent crédibles".



"Sword s'impose comme l'un des acteurs les plus résilients et les plus dynamiques du secteur des services informatiques en Europe, combinant croissance organique structurellement à 2 chiffres et profitabilité durablement supérieure à la moyenne du marché", estime-t-il.



Le bureau d'études considère en outre que "sa spécialisation dans des niches réglementées, son organisation décentralisée et sa discipline stratégique lui permettent de maintenir un profil de croissance rare".