TP ICAP Midcap abaisse sa cible sur Rémy Cointreau

L'analyste confirme son conseil "conserver" sur le titre, assorti d'un objectif de cours abaissé de 41 à 38 euros.

Selon TP ICAP Midcap, la reprise du groupe reste fragile et manque encore de visibilité. Les premiers signes d'amélioration observés sur certains marchés ne suffisent pas à démontrer un véritable redressement de la dynamique commerciale.



La note souligne que les perspectives demeurent pénalisées par un environnement incertain et par des pressions persistantes sur la rentabilité. TP ICAP Midcap adopte ainsi une approche plus prudente pour les prochaines années.



Le broker estime enfin que le potentiel de revalorisation du titre dépendra d'une amélioration plus nette du mix produits et d'un redressement durable des marges, deux éléments qui ne sont pas encore visibles à ce stade.



Pour rappel, le spécialiste des spiritueux avait publié hier un chiffre d'affaires de 935,3 millions d'euros au titre de son exercice 2025-2026, en baisse de 5% en publié et en légère progression de 0,2% en organique. Le titre avait clôt la séance sur un gain de 9,76%. Le titre poursuit sa hausse et progresse de 0,63% ce matin.