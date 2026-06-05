Selon TP ICAP Midcap, la reprise du groupe reste fragile et manque encore de visibilité. Les premiers signes d'amélioration observés sur certains marchés ne suffisent pas à démontrer un véritable redressement de la dynamique commerciale.
La note souligne que les perspectives demeurent pénalisées par un environnement incertain et par des pressions persistantes sur la rentabilité. TP ICAP Midcap adopte ainsi une approche plus prudente pour les prochaines années.
Le broker estime enfin que le potentiel de revalorisation du titre dépendra d'une amélioration plus nette du mix produits et d'un redressement durable des marges, deux éléments qui ne sont pas encore visibles à ce stade.
Pour rappel, le spécialiste des spiritueux avait publié hier un chiffre d'affaires de 935,3 millions d'euros au titre de son exercice 2025-2026, en baisse de 5% en publié et en légère progression de 0,2% en organique. Le titre avait clôt la séance sur un gain de 9,76%. Le titre poursuit sa hausse et progresse de 0,63% ce matin.
Rémy Cointreau figure parmi les principaux producteurs et distributeurs mondiaux de cognacs, de spiritueux et de liqueurs. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- cognacs (62,1%) : marque Rémy Martin et LOUIS XIII ;
- liqueurs et spiritueux (35,8%) : liqueurs (Cointreau), rhums (Mount Gay), brandy (Saint Rémy et Metaxa), single malt whiskies (Bruichladdich, Port Charlotte, Octomore, Westland et Domaine des Hautes Glaces).
Le solde du CA (2,1%) concerne une activité de distribution de produits de marques partenaires.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (2%), Europe-Moyen Orient-Afrique (21%), Asie-Pacifique (40,1%) et Amériques (36,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.