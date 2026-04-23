TP ICAP Midcap abaisse son objectif de cours sur Interparfums
TP ICAP Midcap a annoncé jeudi avoir ramené de 30,5 à 29,5 euros son objectif de cours sur le titre Interparfums, invoquant à la fois une visibilité limitée à court terme et une perspective de revalorisation repoussée à l'horizon 2027
La banque d'investissement - qui affiche une recommandation conserver sur la valeur - met en évidence un environnement de marché "toujours contraint" à court terme, mais aussi une trajectoire de croissance plus lisible à moyen terme.
De son point de vue, le momentum devrait en revanche s'améliorer nettement à partir de 2027, porté par un pipeline de lancements particulièrement riche sur 18 mois à la fois chez Coach, Montblanc et Jimmy Choo, mais aussi avec le lancement d'un premier féminin chez Lacoste.
Sur le plan stratégique, le discours reste inchangé, avec la confirmation de l'absence de discussions avancées en matière de fusions-acquisitions (M&A), notamment avec Coty, et un management pleinement concentré sur l'exécution, conclut TP ICAP.
Interparfums est spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums de luxe. L'activité s'organise autour de 2 familles de produits :
- parfums : marques Jimmy Choo, Montblanc, Coach, Lacoste, Lanvin, Rochas, Karl Lagerfeld, Van Cleef & Arpels, Kate Spade, Boucheron, Moncler ;
- articles de mode pour femmes et hommes : marque Rochas.
La commercialisation des produits est assurée au travers des parfumeries, des chaînes franchisées et des grands magasins en France, et par le biais de sociétés importatrices, d'aéroports et de compagnies aériennes à l'international.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6,4%), Europe de l'Est (8,8%), Europe de l'Ouest (18,1%), Amérique du Nord (38,6%), Asie (12,8%), Amérique du Sud (8,8%), Moyen-Orient (5,8%) et Afrique (0,7%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.