TP ICAP Midcap abaisse son objectif de cours sur Interparfums

TP ICAP Midcap a annoncé jeudi avoir ramené de 30,5 à 29,5 euros son objectif de cours sur le titre Interparfums, invoquant à la fois une visibilité limitée à court terme et une perspective de revalorisation repoussée à l'horizon 2027

La banque d'investissement - qui affiche une recommandation conserver sur la valeur - met en évidence un environnement de marché "toujours contraint" à court terme, mais aussi une trajectoire de croissance plus lisible à moyen terme.



De son point de vue, le momentum devrait en revanche s'améliorer nettement à partir de 2027, porté par un pipeline de lancements particulièrement riche sur 18 mois à la fois chez Coach, Montblanc et Jimmy Choo, mais aussi avec le lancement d'un premier féminin chez Lacoste.



Sur le plan stratégique, le discours reste inchangé, avec la confirmation de l'absence de discussions avancées en matière de fusions-acquisitions (M&A), notamment avec Coty, et un management pleinement concentré sur l'exécution, conclut TP ICAP.