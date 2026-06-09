TP ICAP Midcap confirme son conseil acheteur sur Exail, le titre se contracte

L'analyste maintient par ailleurs son objectif de cours inchangé à 145 EUR.

Selon TP ICAP Midcap, l'annonce par Safran d'un investissement de 120 MEUR à Montluçon pour tripler ses capacités de production de gyroscopes à résonance hémisphérique confirme le fort potentiel du marché de la navigation inertielle.



La note souligne une demande particulièrement dynamique dans les applications de défense. Exail prévoit pour sa part de doubler ses capacités de production à environ 4 000 unités entre 2024 et 2028 afin de répondre à la croissance des besoins dans les segments naval, drones marins et défense terrestre.



D'après le broker, la forte exposition de Safran aux systèmes d'armement et aux missiles balistiques illustre l'ampleur du marché adressable et valide le potentiel de croissance des marchés finaux d'Exail, malgré une montée en puissance industrielle plus progressive.



Ce matin, le titre Exail recule de plus de 2% à Paris.