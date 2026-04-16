TP ICAP Midcap confirme son conseil sur Exail après les résutlats trimestriels

L'analyste confirme son conseil à l'achat sur le titre Exail Technologies, avec un objectif de cours inchangé à 128 EUR. Le titre recule de 0,6% ce matin mais affiche toujours une progression de l'ordre de 60% depuis le début de l'année.

Hier, Exail avait dévoilé un chiffre d'affaires consolidé de 131 MEUR au titre du 1er trimestre 2026, en progression de 40% par rapport à la même période un an plus tôt et nettement supérieur au consensus (112 MEUR).



Ce matin, TP ICAP Midcap salue cette publication "nettement supérieure aux attentes", marquée par une accélération plus rapide qu'anticipé de l'activité. Outre la performance de la division Navigation & Robotique maritime, en croissance de 51%, le broker souligne également des prises de commandes solides, notamment en navigation, malgré une performance plus mitigée dans les technologies avancées.



Enfin, le groupe confirme ses objectifs annuels, même si le management appelle à la prudence pour le 2e trimestre en raison d'une base de comparaison élevée.