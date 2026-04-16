TP ICAP Midcap confirme son conseil sur Exail après les résutlats trimestriels
L'analyste confirme son conseil à l'achat sur le titre Exail Technologies, avec un objectif de cours inchangé à 128 EUR. Le titre recule de 0,6% ce matin mais affiche toujours une progression de l'ordre de 60% depuis le début de l'année.
Hier, Exail avait dévoilé un chiffre d'affaires consolidé de 131 MEUR au titre du 1er trimestre 2026, en progression de 40% par rapport à la même période un an plus tôt et nettement supérieur au consensus (112 MEUR).
Ce matin, TP ICAP Midcap salue cette publication "nettement supérieure aux attentes", marquée par une accélération plus rapide qu'anticipé de l'activité. Outre la performance de la division Navigation & Robotique maritime, en croissance de 51%, le broker souligne également des prises de commandes solides, notamment en navigation, malgré une performance plus mitigée dans les technologies avancées.
Enfin, le groupe confirme ses objectifs annuels, même si le management appelle à la prudence pour le 2e trimestre en raison d'une base de comparaison élevée.
Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les technologies de pointe dans les domaines de la robotique autonome, de la navigation, de l'aérospatial et de la photonique. S'appuyant sur une forte culture entrepreneuriale, Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères. Depuis le fond des océans jusqu'aux confins de l'espace, le groupe augmente les capacités de ses clients grâce à ses composants, produits et systèmes. Exail Technologies est présent dans près de 80 pays.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.