TP ICAP Midcap salue une publication trimestrielle ressortie nettement au-dessus de ses attentes. La croissance de 17% du chiffre d'affaires à périmètre comparable est principalement alimentée par la montée en puissance de l'activité Navigation, tandis que les prises de commandes restent en ligne avec les anticipations, traduisant une demande toujours solide malgré un book-to-bill de 0,81x.
Pour rappel, Exail a confirmé ses objectifs 2026, visant une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires ainsi qu'une progression de l'EBITDA courant supérieure à celle des revenus, avec une forte dynamique des commandes en Navigation et en photonique.
TP ICAP Midcap estime toutefois que, malgré cette publication, la valorisation du titre demeure avant tout dictée par le projet de rapprochement avec Thales et l'OPA envisagée à 135 EUR par action.
Ce matin, le titre Exail est stable, autour des 124 EUR.
Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les technologies de pointe dans les domaines de la robotique autonome, de la navigation, de l'aérospatial et de la photonique. S'appuyant sur une forte culture entrepreneuriale, Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères. Depuis le fond des océans jusqu'aux confins de l'espace, le groupe augmente les capacités de ses clients grâce à ses composants, produits et systèmes. Exail Technologies est présent dans près de 80 pays.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.