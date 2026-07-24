TP ICAP Midcap confirme son conseil sur Exail Technologies

L'analyste confirme son conseil "conserver" sur le titre Exail Technologies, assorti d'un objectif de cours inchangé de 135 EUR.

TP ICAP Midcap salue une publication trimestrielle ressortie nettement au-dessus de ses attentes. La croissance de 17% du chiffre d'affaires à périmètre comparable est principalement alimentée par la montée en puissance de l'activité Navigation, tandis que les prises de commandes restent en ligne avec les anticipations, traduisant une demande toujours solide malgré un book-to-bill de 0,81x.



Pour rappel, Exail a confirmé ses objectifs 2026, visant une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires ainsi qu'une progression de l'EBITDA courant supérieure à celle des revenus, avec une forte dynamique des commandes en Navigation et en photonique.



TP ICAP Midcap estime toutefois que, malgré cette publication, la valorisation du titre demeure avant tout dictée par le projet de rapprochement avec Thales et l'OPA envisagée à 135 EUR par action.



Ce matin, le titre Exail est stable, autour des 124 EUR.