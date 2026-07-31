Au 1er semestre, le chiffre d'affaires de Kaleon a atteint 12,3 MEUR, en hausse de 14%, avec une progression de l'ensemble des métiers et des sites gérés. Selon TP ICAP Midcap, cette publication confirme le pricing power du groupe, qu'il attribue à la qualité des actifs et à une politique tarifaire différenciée. Il considère également que l'évolution du mix d'activité vers les services à plus forte valeur ajoutée renforce le profil de rentabilité de la société.
Selon le broker, les principaux relais de création de valeur résident dans la poursuite de la hausse de la fréquentation, l'enrichissement de l'expérience visiteur et la montée en puissance de l'activité Hospitality à partir de 2027.
La note ajoute que le développement de nouveaux sites en Italie et à l'international pour compte de tiers devrait progressivement diversifier les sources de revenus, tandis que le programme de rachat d'actions pouvant atteindre 20% du capital est interprété comme un signal de confiance du management.
Kaleon S.p.A. est spécialisé dans la gestion, la protection et la mise en valeur d'importants patrimoines artistiques, naturels et muséaux. Le coeur de métier de la société, Terre Borromeo, est la marque qui identifie les sites culturels et naturels prestigieux du lac Majeur liés à la famille Borromeo, tels que l'Isola Bella et l'Isola Madre dans l'archipel des îles Borromées, le parc Pallavicino à Stresa, le parc du Mottarone, avec ses 500 hectares de forêt, la Rocca di Angera, sur le versant lombard dans la province de Varèse, et les châteaux de Cannero, dans le haut Verbano.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.