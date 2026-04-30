TP ICAP Midcap confirme son conseil sur Rising Stone après ses résultats

L'analyste maintient sa note d'achat sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 67 à 74 EUR.

Florent Thy-tine, qui suit le dossier chez TP ICAP Midcap, met en avant une première publication post-IPO supérieure aux attentes, marquée par un chiffre d'affaires de 71,2 MEUR et une nette amélioration de la rentabilité opérationnelle.



Selon le broker, la dynamique commerciale a permis de compenser des effets de base défavorables, notamment grâce aux projets Ferragudo Hills et Fleur des Alpes, ainsi qu'à la bonne performance de l'activité Services.



La note indique également une génération de cash solide et une dette nette plus faible qu'anticipé, tandis que les perspectives 2026 restent bien orientées avec un objectif de résultat net supérieur à 15 MEUR.



D'après TP ICAP Midcap, le titre, actuellement sous son prix d'IPO, offre une opportunité d'accumuler, soutenue par une bonne visibilité et un newsflow attendu favorable.



Pour rappel, Rising Stone a publié hier soir un résultat net consolidé de 10,1 MEUR en 2025, en hausse de 214% sur un an (base retraitée), marquant un triplement de sa profitabilité sur un an.



"Les objectifs annoncés lors de notre introduction en Bourse ont été pleinement atteints, et même dépassés sur notre principal indicateur de performance avec un résultat net consolidé de plus de 10 MEUR", avait souligné le PDG, Jean-Thomas Olano.



Rising Stone proposera un dividende de 1,55 EUR par action (rendement de 3,2%) et confirme sa guidance, visant en 2026 un chiffre d'affaires de 75 MEUR et un résultat net supérieur à 15 MEUR. A horizon 2028, Rising Stone ambitionne d'atteindre 155 MEUR de chiffre d'affaires et plus de 30 MEUR de résultat net, sans modification de ses objectifs à ce stade.



Le titre progresse de près de 2% ce matin, autour des 50 EUR.