TP ICAP Midcap initie la couverture d'Afyren à l'achat

TP ICAP Midcap a initié jeudi la couverture d'Afyren en recommandant le titre à l'achat, avec un objectif de cours établi à 4,8 euros.

Dans une note intitulée "L'heure de l'exécution industrielle", la banque d'investissement explique que la greentech française, spécialisée dans la production de molécules biosourcées, aborde actuellement une étape décisive de son développement avec la transition d'un modèle essentiellement technologique vers l'exploitation et la montée en puissance de son outil industriel.



La société de Bourse souligne que le propriétaire de l'usine Neoxy à Carling (Moselle) bénéficie déjà d'une visibilité commerciale remarquable, avec un carnet de commandes (backlog) couvrant deux tiers des capacités de production visées à l'horizon 2028.



Une réaction sans grand entrain en Bourse



De son point de vue, cette dynamique recentre le dossier d'investissement "quasi exclusivement" sur l'exécution industrielle, la création de valeur reposant à la fois sur la montée en puissance de Neoxy, l'optimisation du mix produit et la réplication graduelle de son modèle économique.



En dépit de ces commentaires favorables, l'action Afyren cédait autour de 1% à 2,85 euros jeudi matin à la Bourse de Paris, dans un marché en repli plus limité de 0,1%. Le titre gagne 1,8% cette année.