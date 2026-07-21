Dans leur étude, les analystes estiment qu'après un exercice 2023 marqué par un décrochage des volumes et un recul prononcé de la rentabilité opérationnelle, le groupe a lancé le plan Transform 2025. Ce dernier vise à redimensionner l'outil industriel et flexibiliser la structure de coûts.
Pour TP Icap Midcap, le plan du spécialiste des membranes composites souples (architecture tendue, protection solaire, mobilier/marine et solutions environnementales...) a pleinement porté ses fruits. Il a permis à SergeFerrari Group de redresser sa trajectoire de rentabilité et de retrouver une structure financière solide après une période de tensions.
Les analystes estiment que la plan est peu reflété dans le cours actuel. Partant, leur recommandation sur le titre est à l'achat, avec une cible de cours de 9,50 euros.
SergeFerrari Group est spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de matériaux composites souples éco-responsables de haute technicité. Le groupe propose des matériaux pour l'architecture (façades bioclimatiques, systèmes de protection solaire extérieure, toitures rétractables, murs acoustiques, stores d'occultation, façades imperméables et respirantes, etc.), des matériaux de spécialités confinant les dégagements olfactifs, gazeux et sonores des sites industriels, des matériaux composites pour la protection des équipements du bateau, des matières pour la confection de mobilier ainsi que des matériaux utilisés pour la communication visuelle (habillement des façades, affichage grand format, banderoles, bannières, signalétiques, etc.).
A fin 2025, le groupe dispose de 6 sites de production implantés en France, en Suisse (2), en Allemagne, en Italie et à Taiwan.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (14,5%), Allemagne (15%), Europe (38,7%), Asie-Afrique-Moyen-Orient-Pacifique (18,1%), Etats-Unis (11,7%) et Amériques (2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.