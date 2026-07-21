TP Icap Midcap positif sur SergeFerrari Group

Le titre SergeFerrari Group se reprend (+2,19%, à 7,46 euros) au lendemain d'un repli de 1,88%, porté par une note positive de TP Icap Midcap qui a débuté le suivi de l'action.

Dans leur étude, les analystes estiment qu'après un exercice 2023 marqué par un décrochage des volumes et un recul prononcé de la rentabilité opérationnelle, le groupe a lancé le plan Transform 2025. Ce dernier vise à redimensionner l'outil industriel et flexibiliser la structure de coûts.



Pour TP Icap Midcap, le plan du spécialiste des membranes composites souples (architecture tendue, protection solaire, mobilier/marine et solutions environnementales...) a pleinement porté ses fruits. Il a permis à SergeFerrari Group de redresser sa trajectoire de rentabilité et de retrouver une structure financière solide après une période de tensions.



Les analystes estiment que la plan est peu reflété dans le cours actuel. Partant, leur recommandation sur le titre est à l'achat, avec une cible de cours de 9,50 euros.