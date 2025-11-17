TP ICAP Midcap relève son conseil sur Exail Technologies, jugé 'bon marché'

TP ICAP Midcap a annoncé lundi avoir relevé sa recommandation sur le titre Exail Technologies de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours fixé à 99 euros, jugeant sa valorisation 'désormais bon marché'.



'Même en intégrant prudemment tous les engagements que le groupe devra refinancer en 2026, le titre se traite désormais avec une décote notable par rapport à l'ensemble de ses pairs alors même que le groupe confirme qu'il opère sur des segments oligopolistiques les plus porteurs de la défense', explique la société de Bourse.



L'action de l'ex-Groupe Gorgé, spécialisé dans la fabrication de drones maritimes, notamment pour la lutte contre les mines sous-marines, affiche désormais un gain de plus de 375% depuis le début de l'année.

