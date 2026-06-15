TP ICAP Midcap reste à l'achat de Figeac Aéro

Figeac Aéro se distingue dans le haut du palmarès dès l'ouverture (+3,18%, à 11,02 euros). Outre le fort rebond des marchés, après l'accord entre les Etats-Unis et l'Iran, le titre profite d'une note favorable de TP ICAP Midcap.

Les analystes reviennent sur les résultats annuels du groupe dévoilés le 10 juin dernier. Ils estiment notamment que les chiffres dévoilés confirment la bonne exécution du plan Pilot 28.



Au cours de l'exercice 2025-2026, les revenus de l'équipementier aéronautique ont augmenté de 12,6%, l'Ebitda courant de 13,1% et le résultat opérationnel de 26%. En revanche, le résultat net part du groupe a chuté de 85,9%, à 3,6 millions d'euros.



TP ICAP Midcap relève que la société a réussi à capitaliser sur un environnement sectoriel porteur malgré des conditions adverses (baisse du dollar, incendie sur le site d'Aulnat). Le groupe a démontré sa capacité à générer du cash, à se désendetter et à améliorer sa rentabilité.



Sur le court terme, les principaux enjeux selon la banque d'investissement concernent la poursuite de l'amélioration opérationnelle (notamment la gestion des contrats les moins rentables et la sensibilité au change). A moyen terme, les analystes estiment que la création de valeur reposera "sur l'exécution des initiatives stratégiques post-Pilot 28 et sur la capacité à converger vers un profil de marge sensiblement supérieur (Ebitda autour de 20% vers 2030-2031).



La recommandation est à l'achat et la cible de cours à 13,50 euros.