TP (ex-Teleperformance) annonce le renouvellement de son partenariat avec l'UNICEF pour trois ans, afin de renforcer les programmes d'éducation au Brésil, au Ghana, en Inde et aux Philippines, et de soutenir les interventions d'urgence humanitaires à travers le monde. L'accord vise à créer des environnements d'apprentissage sûrs et inclusifs, dotés d'eau potable et d'infrastructures sanitaires, tout en finançant la formation des enseignants et la distribution de fournitures scolaires. Selon Carla Haddad, directrice des partenariats de l'UNICEF, ce renouvellement 'apportera une aide vitale aux enfants affectés par les crises et soutiendra une éducation de qualité pour tous'. Ce soutien s'inscrit dans le programme Citizen of the World (COTW) de TP, qui a déjà généré 80 MEUR de dons depuis 2006. Le directeur général Daniel Julien souligne que cette initiative 'illustre l'engagement de TP à contribuer à un avenir meilleur pour les enfants et les générations futures'.