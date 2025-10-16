TP renouvelle son partenariat mondial avec l'UNICEF jusqu'en 2028
Publié le 16/10/2025 à 12:24
|
Temps réel
Autres places de cotation
|Varia. 5j.
|Varia. 1 janv.
|62,88 EUR
|+0,29 %
|-1,32 %
|-24,37 %
|12:24
|12:17
|TP renouvelle son partenariat avec l'UNICEF pour des programmes éducatifs
|MT
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Capi.
|62,90EUR
|+0,32 %
|-1,26 %
|4,24 Md
|1 786,00KRW
|-0,89 %
|-3,46 %
|58,63 M
|12:24
|12:17
|MT
|Teleperformance : TP renouvelle son partenariat avec l'Unicef
|11:09
|BUSINESSWIRE RCF: TP et l'UNICEF renouvellent leur partenariat pour soutenir
|10:31
|AW
|Smalls Caps : Les derniers choix des stars de la gestion
|14/10
|Avis d'analystes du jour : les objectifs se dégonflent sur Michelin, les valos chutent sur Teleperformance, Seb et Sopra
|14/10
|Sur les marchés, l'art d'être offensif-défensif
|14/10
|Oddo BHF abaisse sa cible sur Teleperformance
|13/10
|TELEPERFORMANCE SE : TP ICAP Midcap réajuste son opinion à la hausse
|13/10
|ZM
|Avis d'analystes du jour : Jefferies aime Legrand, Baptista aime Spie, Technip Energies entouré
|13/10
|Donald Trump ressort son bâton et sa carotte
|13/10
|Teleperformance : The Goldman Sachs International sous les 5% du capital
|09/10
|Goldman Sachs International détient moins de 5% du capital
|09/10
|Teleperformance : Goldman Sachs Intl dépasse les 5% du capital
|08/10
|Teleperformance : Goldman Sachs Intl dépasse les 5% du capital
|08/10
|Goldman Sachs Intl dépasse les 5% du capital de Teleperformance
|08/10
|Face à Teleperformance, Concentrix marche sur un fil
|29/09
|Teleperformance victime collatérale de son concurrent américain Concentrix
|26/09
|Teleperformance plombé par Concentrix, Brunello Cucinello en PLS, Alten en forme
|26/09
|Small Caps : un rattrapage à risque ?
|15/09
|Bourses mondiales: les investisseurs misent sur des baisses de taux aux USA
|12/09
|AW
|Marché : du rouge au lendemain de la BCE
|12/09
|Les valeurs du jour à Paris - CAC 40 : entrée d'Euronext et sortie de TP (ex-Teleperformance)
|12/09
|Les Bourses mondiales sereines, perspective d'une baisse des taux de la Fed
|12/09
|AW
|Paris en légère hausse
|12/09
|AW
